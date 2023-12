Já conhece o segredo para deixar como novas as sapatilhas brancas encardidas?

As sapatilhas brancas são aquele clássico da moda que combinam com praticamente qualquer estilo. O problema é que, apesar de serem muito práticas, são um verdadeiro pesadelo de limpar. Quando são compradas, o branco parece reluzir, mas ao fim de algumas utilizações, acabam todas sujas e feias.

Para quem está sempre à procura da melhor solução para ter sapatilhas sempre limpas a branquinhas, nós temos uma sugestão. Chama-se The Pink Stuff e tem dado que falar nas redes sociais, especialmente desde que chegou a Portugal e ficou à venda nas lojas Normal.

No seu TikTok, a Normal mostrou como é que se pode limpar os ténis usando o The Pink Stuff. Com a ajuda de uma escova de dentes velha, esfrega-se a pasta na pele e na sola das sapatilhas e vai limpando-se com um pano.

Para os atacadores, é só dissolver uma colher de The Pink Stuff em água e deixá-los de molho.

Veja no vídeo o método recomendado pela Normal, e o antes e o depois dos ténis brancos que limparam.