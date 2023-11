Deixe o tabuleiro do seu forno como novo sem muito esforço com esta dica de limpeza

Por mais que se lave o tabuleiro do forno, é normal que este vá ficando com umas manchas escuras que parecem não sair nem por nada. Horas e horas a esfregar para se concluir que é um trabalho inglório e que o tabuleiro não vai ficar muito mais limpo do que o que está. Temos boas notícias, há uma forma simples e pouco trabalhosa de deixar o tabuleiro como novo.

Sara Amor é quem está por trás da página de Instagram @vida_sem_empregada e foi ela que partilhou esta dica de ouro que vai pôr o tabuleiro a brilhar sem esforço.

Como limpar o tabuleiro de forno de forma fácil

O primeiro passo é colocar um produto limpa fornos em todo o tabuleiro, cobrindo-o depois com película aderente durante algumas horas.

De seguida, tira-se a película e passa-se o tabuleiro por água. Como mostra Sara no vídeo, o tabuleiro ainda não estará perfeito, mas em poucos minutos ficará.

Coloque detergente da loiça e com a ajuda da esponja, lave o tabuleiro, tendo em particular atenção as zonas com as malfadadas manchas escuras.

No final, o tabuleiro vai parecer acabado de comprar.

Veja no vídeo abaixo o passo a passo para limpar o tabuleiro de forno e deixá-lo como novo.