Aprenda a limpar e desinfetar o seu telemóvel e mantenha os germes longe

Ao longo dos anos, os telemóveis passaram de ser um simples objeto útil no dia a dia para serem quase uma extensão do nosso corpo. Andamos sempre com estes gadgets na mão para navegar nas redes sociais, fazer chamadas, tirar fotos e um tanto mais de coisas. Apesar de estar sempre connosco, limpá-lo regularmente é um hábito que pouca gente tem.

O que muita gente sabe, mas esquece é que os telemóveis são verdadeiros antros de germes – basta pensar na quantidade de vezes que nos acompanham para a casa de banho ou andam connosco nos transportes públicos. Um estudo da Universidade do Arizona de 2017 concluiu que os smartphones chegam a ter dez vezes mais germes do que uma tampa de sanita, cita a DECO PROTeste.

Agora fica a questão: qual é a melhor forma de limpar e desinfetar o telemóvel? Num artigo, a DECO explica quais são os passos para garantir que o seu gadget está limpo.

Como limpar e desinfetar o telemóvel

Por causa dos circuitos internos, é preciso ter algum cuidado na hora de limpar o telemóvel. A limpeza húmida é das mais eficaz para eliminar germes, mas deve ser feita com atenção.

Comece por desligar o telemóvel e passo um pano de microfibra em toda a superfície. Esta opção é melhor do que os lenços pois não risco e ainda atraem e remove poeiras com facilidade. Outra opção em vez da microfibra é usar panos para limpar óculos.

Para desinfetar o telemóvel use toalhetes com 70% álcool isopropílico ou humedeça ligeiramente com álcool isopropílico a ponta de um pano de microfibras. Passe em todo o telemóvel, evitando as zonas das ligações. No fim, passe a parte seca do pano de microfibra mais uma vez em toda a área.

Porque não deve usar spray ou um aerossol na limpeza do telemóvel

Hoje em dia, grande parte dos telemóveis são resistentes à água ou até mesmo à prova de água, podendo ser submersos. No entanto, a proteção não se estende a líquidos antibacterianos ou misturas de álcool e se não tiver cuidado, poderá danificar o gadget.

Outro ponto importante é que a maioria dos ecrãs dos dispositivos têm uma camada que repele os óleos e impede que fiquem dedadas na tela. Esta camada pode ficar danificada quando se usam detergentes ou produtos químicos mais agressivos.

Cuidados a ter no dia a dia

Para garantir que o seu telemóvel dura mais tempo, coloque um vidro temperado no ecrã e usa uma capa para proteger a parte traseira e laterias do aparelho. Assim, é mais fácil limpar já que o faz na capa e no protetor de ecrã e não diretamente no gadget. Além disso, também protegem contra quedas.