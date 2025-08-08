Esta é a forma correta de limpar a sua televisão e evitar gastos futuros

“Não tem nada a invejar ao Dyson”: este aspirador potente está com 53% de desconto

Somos perfecionistas — e sim, até a televisão tem de estar impecável. Mas limpar a tela não é apenas uma questão de estética. Há riscos reais se não for feito da maneira certa, e alguns erros podem encurtar a vida útil do aparelho. Encontrámos as recomendações mais seguras no site Semana Colômbia, que explica passo a passo como cuidar do seu televisor sem comprometer o desempenho.

Desligar é essencial

Antes de pensar em panos ou sprays, o primeiro passo é desligar a televisão e retirar da tomada. Parece exagero, mas é uma medida simples que evita curto-circuitos e protege os componentes internos. Com o aparelho ligado, a superfície acumula eletricidade estática, que pode atrair poeira e, em contacto com um pano húmido, causar danos irreversíveis.

O que usar (e o que evitar)

Para a tela, o mais seguro é um pano de microfibra, seco ou ligeiramente humedecido com um produto próprio para limpeza de ecrãs. Nunca borrife o líquido diretamente — aplique sempre no pano. Produtos abrasivos ou detergentes domésticos podem riscar ou manchar a superfície, afetando a qualidade da imagem.

Cuidados com a parte traseira

A traseira da televisão também merece atenção, especialmente as grelhas de ventilação. O pó nestas áreas pode provocar superaquecimento. A solução mais segura é usar uma escova de cerdas macias para remover a sujidade sem danificar as peças internas.

A importância da limpeza regular

Limpar a televisão periodicamente ajuda a evitar que a sujidade se acumule e comprometa o funcionamento. Além de melhorar a imagem, reduz o risco de avarias e mantém o desempenho por mais tempo.