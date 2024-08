O truque para acabar com o pó da Smart TV sem a danificar

Há objetos em casa que parece que atraem o pó. Se por um lado, há coisas que são muito simples de limpar, quando se fala de produtos eletrónicos, não é assim tão fácil e há sempre o receio de usar o produto errado e acabar por danificar. Um exemplo disso é a televisão.

Manter a Smart TV limpa é essencial para garantir que funcionam sempre em perfeitas condições. No entanto, nem sempre é fácil consegui-lo, especialmente quando se tem crianças ou animais, que parece que há sempre dedadas e resíduos novos a aparecerem.

Para se garantir que não se estraga a televisão, é essencial escolher os produtos certos, explica o site Computer Hoy, que refere que o especialista em limpezas Brandon Pleshek partilhou na sua página de TikTok @cleanthatup qual é a forma mais eficaz e segura dde limpar a televisão. A boa notícia é que provavelmente já tem tudo na despensa.

Para limpar a televisão, vai necessitar de um espanador, dois panos de microfibras e detergente líquido para a loiça.

O primeiro passo, explica Brandon, é tirar o pó com a ajuda do espanador. Depois, pegue num dos panos de microfibras e humedeça-o com um pouco de água – atenção, não deve ficar saturado; apenas húmido. Passe o pano na televisão sem fazer muito pressão ou esfregar. Depois, com o segundo pano – que deverá estar seco – seque bem a televisão. Desta forma, evita que fiquem marcas na televisão.

Se vir que ainda tem manchas depois de terminar o processo, uma recomendação de Brandon é que misture umas gotas de detergente da loiça com água morna e molhe o canto do pano húmido com esta mistura, limpe suavemente as zonas afetadas e depois seque a zona.

É essencial não usar produtos como limpa vidros na televisão já que estes podem danificar o ecrã ou até mesmo os circuitos internos. Evite também papel de cozinha e trapos para limpar, já que podem riscar a Smart TV.

Veja o vídeo para ver a melhor forma de manter a sua televisão sempre limpa.