A solução para acabar com as marcas de água nas torneiras é uma vela

A casa de banho é das zonas da casa que têm de ser limpas com mais frequência. Além de ter grande acumulação de bactérias, vai havendo acumulação de calcário e de marcas por causa da água.

Por mais que se limpe as torneiras, a verdade é que em pouco tempo começam a ficar marcas brancas por causa do calcário. Parece que tem de se estar sempre a passar um paninho para fazer estas manchas desaparecer. Mas basta uma vela para fazer toda a diferença.

Anna Louisa, da página de TikTok @anna_louisa_at_home mostrou como é que faz para manter as torneiras para evitar as manchas de água.

Depois de limpar as torneiras e com elas secas, basta pegar numa vela branca e esfregar, polindo de seguida com um pano limpo e seco. A vela deixa resíduos de cera que funcionam como uma barreira, fazendo com que a água escorra automaticamente. Assim não ficam marcas.

Veja no vídeo abaixo este método simples para deixar as torneiras de sua casa brilhantes por mais tempo.