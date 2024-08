Há quanto tempo não limpa a sua torradeira? Ensinamos como deve fazer

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

Para quem não dispensa pão ao pequeno-almoço (ou a qualquer outra hora do dia), a torradeira é um eletrodoméstico essencial para se ter na cozinha. apesar de muito prático, ainda há quem fuja dele por achá-lo impossível de limpar. Também há quem simplesmente o use, desistindo de fazer a limpeza com regularidade.

Arriscamo-nos a dizer que o método mais usado para limpar uma torradeira é simplesmente virá-la ao contrário e abaná-la vigorosamente para tirar migalhas. Mas isto não elimina partes queimadas ou até determinados restos que possam estar presos no aparelho.

Limpar bem a torradeira é algo que deve ser feito frequentemente para evitar riscos desnecessários para a saúde e até evitar que pegue fogo. Por isso, Melissa Pateras, da página de TikTok @melissadilkespateras, fez um vídeo a ensinar, passo a passo, a forma mais correta de limpar a torradeira.

Como limpar a torradeira

O primeiro passo para uma torradeira limpa é desligá-la da tomada para evitar acidentes. Depois, retire o tabuleiro de migalhas – sim, todas as torradeiras têm este elemento amovível. Sacuda as migalhas para dentro de um saco e lave o tabuleiro com água e sabão, deixando depois a secar.

Para retirar possíveis restos que ainda possam estar na torradeira, Melissa dá duas sugestões: ou usar o secador de cabelo para libertar as migalhas ou então virar a torradeira ao contrário sobre um caixote do lixo e abaná-la.

O passo seguinte é apenas para quem quer fazer uma limpeza mais profunda. Pegue numa escova de dentes velha que tenha em casa e esfregue as laterais internas para retirar restos que possam estar presos nas grelhas do aparelho.

Também é importante limpar por fora. Se vir restos queimados no topo da torradeira, poderá retirá-los pegando em papel de alumínio, amassando uma folha, molhando-a e esfregando com cuidado a zona escura. Depois é só passar um pano húmido no exterior da torradeira e voltar a colocar o tabuleiro de migalhas.

Veja no vídeo o passo a passo partilhado por Melissa Pateras