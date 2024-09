Este produto de higiene pessoal é perfeito para limpar o chão da casa de banho

As casas de banho são das áreas da casa que precisam de mais atenção na hora de limpar. há um sem número de produtos que se podem usar e outro tanto de técnicas para deixar tudo a brilhar, acabar com acumulação de calcário e até eliminar cheiros.

Já falámos aqui na receita de sal para acabar com as manchas na sanita e até como é que se pode eliminar maus cheiros depois de se usar a casa de banho. Agora explicamos como acabar com o cheiro desagradável a urina que de vez em quando parece impossível de eliminar.

A dica foi partilhada na página @mumcentral no TikTok e a criadora de conteúdos – que é mãe de dois rapazes – garante que o ingrediente secreto para acabar com os cheiros é creme de barbear.

No vídeo, é explicado que o primeiro passo é colocar bastante produto na sanita e no chão que possa ter sido contaminado e possa estar a deixar cheiros, espalhando depois com a ajuda de um pano ou até da mão (é essencial usar luvas). Deixar atuar por 15 minutos.

O passo seguinte é retirar o excesso de espuma com papel de cozinha e depois limpar o chão usando a esfregona, como já faz habitualmente. Se tiver colocado o produto também na sanita, é só limpar como já faz normalmente.

No final, a casa de banho fica limpa e a cheirar bem, sem maus odores no ar.

Veja no vídeo como se faz.