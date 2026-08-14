O truque do saco de plástico na vassoura está a chamar a atenção. Saiba para que serve

Já acabou de varrer a casa e, poucos minutos depois, voltou a encontrar pelos e cabelos espalhados pelo chão? Se tem cães ou gatos, provavelmente sabe exatamente do que estamos a falar. Há um truque tão simples quanto inesperado que pode ajudar: pôr um saco de plástico à volta da vassoura antes de começar a varrer.

A dica foi partilhada pela Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, e está a chamar a atenção precisamente porque não exige produtos especiais, nem equipamentos caros. Na verdade, provavelmente já tem tudo o que precisa em casa.

Mas porquê um saco de plástico?

A pergunta faz sentido. Afinal, o que é que um saco de plástico pode fazer que uma vassoura normal não faça? A explicação está na eletricidade estática.

Ao pôr um saco de plástico fino à volta das cerdas e passá-lo pelo chão, o contacto pode gerar uma carga eletrostática que ajuda a atrair partículas leves. Na prática, isto significa que pelos de animais, cabelos, poeiras e pequenas fibras podem ficar mais facilmente presos ao plástico, em vez de simplesmente serem empurrados pela vassoura.

É um princípio semelhante ao conhecido truque de esfregar um balão no cabelo e vê-lo depois atrair os fios. E quem tem um cão ou um gato em casa sabe como isto pode ser útil.

Como é que pode pôr este truque em prática?

Não precisa de complicar. Escolha um saco de plástico fino e coloque-o à volta das cerdas da vassoura, prendendo-o junto ao cabo com um elástico ou um nó simples. A ideia é que o plástico fique em contacto com o chão enquanto varre.

Depois, é só fazer o que faria normalmente, mas sem grande pressa. Movimentos mais lentos permitem um maior contacto do plástico com o chão e podem ajudar a recolher mais pelos e poeiras.

Quando terminar, retire o saco com cuidado e coloque-o no lixo. A grande vantagem é que aquilo que normalmente ficaria agarrado às cerdas ou espalhado pelo chão segue diretamente para o caixote.

E será que resulta em qualquer chão?

Aqui convém baixar um pouco as expectativas. O truque tende a funcionar melhor em superfícies lisas, como cerâmica, porcelana, pavimentos vinílicos ou madeira. É nesses pisos que os pelos e cabelos ficam mais à superfície.

Já em carpetes e tapetes, o resultado pode ser bastante menos eficaz, porque as fibras do próprio material conseguem prender os pelos. Também não espere que um saco de plástico transforme a vassoura num aspirador. É simplesmente uma pequena adaptação que pode ajudar a apanhar aquilo que normalmente escapa à varrição.

... e há um lado menos positivo

Há, claro, um pequeno problema: vai estar a gastar um saco de plástico para limpar o chão. Se quiser evitar esse desperdício, pode experimentar uma alternativa reutilizável, como uma meia de nylon velha, que também pode criar um efeito de eletricidade estática e ser lavada depois da utilização.

No fundo, é daqueles truques domésticos que parecem demasiado simples para resultar, mas que podem valer a pena experimentar. Da próxima vez que pegar na vassoura e reparar que os pelos continuam a fugir-lhe, talvez valha a pena pegar primeiro num saco de plástico.