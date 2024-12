Vai receber convidados? 3 truques para ter a casa de banho a cheirar mesmo bem

Muitos de nós vamos receber convidados em casa nesta época festiva e garantir que a casa de banho está impecável e com um aroma agradável pode ser um desafio, principalmente quando o uso se torna mais intensivo. A propósito, a especialista em limpezas domésticas e organização Leanne Neiland, que soma mais de 288 mil seguidores no Instagram, partilhou três truques simples e eficazes para transformar a sua casa de banho num espaço agradável.

O primeiro truque é usar vinagre para limpar a sanita. Este ingrediente acessível e versátil, de acordo com a especialista, "neutraliza a acidez da urina, eliminando os maus odores de forma natural". Basta aplicar uma pequena quantidade de vinagre diretamente na sanita, deixar atuar por alguns minutos e esfregar com a escova. O resultado é uma sanita limpa e sem cheiros indesejados.

A influencer recomenda ainda lavar algumas zonas do chão da casa de banho com espuma de barbear: uma solução inesperada e criativa, mas que a especialista garante ser eficaz. A espuma não só limpa, como também neutraliza odores, deixando o ambiente com um aroma fresco e limpo. Experimente aplicar a espuma em pequenas áreas, como à volta da sanita ou nos cantos do chão, e enxaguar com um pano húmido.

Por fim, adicione algumas gotas do seu óleo essencial favorito à escova do piaçaba. Este pequeno detalhe liberta uma fragrância subtil e ajuda a manter o ar mais leve sempre que utilizar a escova.