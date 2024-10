Há 6 coisas na casa de banho que a maioria das pessoas não limpam há meses

O ambiente da casa de banho, que na maioria das vezes é húmido e nem sempre tem ventilação adequada (a maioria hoje nem tem janela), combinado com a utilização frequente, pode tornar-se um local propício para o desenvolvimento de sujidade, bolor e maus odores. Mesmo que se limpe regularmente, existem alguns pontos que frequentemente são negligenciados e que acumulam sujidade sem receberem a atenção devida, como explicam os especialistas do site Good Housekeeping. É essencial saber quais os locais que mais nos esquecemos de limpar e as melhores técnicas para mantê-los em boas condições de higiene.

Eis a lista divulgada pelo mesmo site:

Vedação da porta do duche

A tira de vedação, situada na base da porta do duche, evita que a água saia, mas também é um local onde se acumulam bactérias, tornando-se escura com o tempo. Para limpá-la, pode removê-la deslizando-a ou puxando-a para baixo, mas tenha em mente que as tiras adesivas podem ter de ser substituídas após a remoção. Tanto o vinagre branco destilado como a lixívia diluída são boas opções de limpeza, mas nunca devem ser misturados, pois é perigoso. Pode também optar por sprays anti-bolor e aanti-mofo que são eficazes no mesmo segundo.

Parte inferior do lavatório

Embora limpemos frequentemente a superfície do lavatório, a parte inferior, onde água, sabão e pasta de dentes podem acumular-se, é muitas vezes esquecida. Esta área pode desenvolver manchas persistentes e encorajar o crescimento de bactérias. Para limpá-la, um produto de limpeza em espuma é o ideal. Para evitar que escorra, é aconselhável pulverizar no pano em vez de diretamente na superfície. Incorporar a limpeza da parte inferior do lavatório na rotina ajudará a minimizar a acumulação de sujidade a longo prazo.

Área de fixação do assento da sanita

Apesar da atenção que damos à sanita durante a limpeza, a zona por baixo dos fixadores do assento é frequentemente esquecida. Esta área pode acumular resíduos de urina, sendo uma fonte de maus odores. A maioria dos assentos de sanita modernos são de fácil remoção, bastando pressionar dois botões de libertação rápida. Uma vez removido o assento, esta área pode ser limpa com um produto de limpeza comum. Uma escova de dentes velha é uma ferramenta útil para alcançar as zonas mais difíceis em redor dos fixadores.

Suporte do piaçaba

Muitas pessoas esquecem-se de limpar o suporte da escova de sanita, preferindo substituir a escova em vez de higienizá-la. No entanto, é importante limpar o suporte regularmente. Uma maneira simples é enchê-lo com água quente e detergente, mergulhar a escova, agitar, despejar a água na sanita e repetir o processo com água fria e algumas gotas de lixívia. Deixe de molho por 10 minutos, depois enxague com água limpa. Este procedimento deve ser repetido semanalmente.

Cabeça do chuveiro

Se a água do chuveiro parece estar a sair em ângulos errados, é sinal de que a cabeça do chuveiro precisa de ser descalcificada. O calcário, muitas vezes de cor branca ou laranja, pode bloquear os orifícios de saída da água. Para resolver este problema, encha um saco plástico com 200 ml de vinagre branco destilado e 200 ml de água, submergindo a cabeça do chuveiro. Deixe atuar durante a noite e, de manhã, esfregue com água morna e sabão. Repita este processo mensalmente.

Orifício de escoamento do lavatório

O ralo de escoamento da água, presente na parte traseira de alguns lavatórios, impede que a água transborde. Contudo, este ponto acumula sujidade e pode desenvolver manchas e maus odores. Para limpá-lo, utilize uma escova de dentes velha e um produto de limpeza adequado. Caso se formem bloqueios, uma combinação de bicarbonato de sódio e vinagre branco pode ser usada, permitindo que a mistura reaja durante cinco minutos antes de passar água quente pelo sistema.

