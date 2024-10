Limpezas: 5 produtos em que gastamos imenso dinheiro e que são tão simples de fazer em casa

As inimagináveis utilidades do limão

Parecendo que não, e mesmo quando opta por marcas próprias, os produtos de limpeza doméstica representam uma fatia significativa das despesas mensais de muitas famílias. E se há produtos em que, de facto, vale a pena investir, outros há que são bastante simples e substituíveis por ingredientes caseiros muito mais baratos.

Desde os sprays multiusos às pastilhas para a máquina de lavar loiça, há produtos que podem ser feitos em casa com ingredientes simples, poupando não só dinheiro, mas também reduzindo o uso de químicos prejudiciais ao ambiente e à saúde.

Neste artigo, reunimos cinco produtos de uso diário que são frequentemente comprados a preços elevados nos supermercados, mas que podem ser facilmente preparados em casa. Todas as receitas são de sites especializados em limpezas domésticas.

Sprays de limpeza e desinfetantes

Muitos sprays de limpeza e desinfetantes caseiros podem ser feitos com ingredientes básicos como vinagre, bicarbonato de sódio, limão e óleos essenciais. Estas soluções caseiras são eficazes, ecológicas e muito mais baratas do que os produtos de marca.

Velas perfumadas

As velas perfumadas podem ser bastante dispendiosas, especialmente as de lojas mais caras. No entanto, fazer velas em casa é relativamente fácil e requer apenas cera, pavios, e óleos essenciais para fragrância. Além de poupar, permite personalizar as velas com diferentes aromas e é uma tarefa relaxante, como mostra o site The Spruce Crafts.

Pastilhas para a máquina de lavar loiça

As pastilhas para a máquina de lavar loiça podem ser bastante dispendiosas, especialmente as de marcas conhecidas. No entanto, é possível fazê-las em casa com ingredientes simples como bicarbonato de sódio, ácido cítrico, sal grosso e vinagre. Estas pastilhas caseiras são eficazes na limpeza e desengorduramento da loiça e custam muito menos, como mostra o site Wellness Mama.

Amaciador de roupa

O amaciador de roupa de compra pode ser facilmente substituído por uma mistura de vinagre branco e algumas gotas de óleos essenciais. Além de ser muito mais barato, também é uma alternativa mais sustentável e menos agressiva para as fibras das roupas, como sublinha a revista Better Homes & Gardens.

Ambientadores

Os ambientadores podem ser caros e contêm frequentemente produtos químicos. Em casa, é possível criar ambientadores naturais usando bicarbonato de sódio, vinagre ou água destilada misturada com óleos essenciais. Podem ser usados em frascos spray ou em pequenos recipientes para deixar o ar perfumado.

Na nossa página de Dicas, encontra muitas soluções que recorrem a estes ingredientes.