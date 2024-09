O truque de cortar a ponta da esponja da loiça que é surpreendentemente útil

Quem lava a loiça à mão, tem sempre uma esponja para tirar a sujidade dos pratos, panelas e copos. Apesar deste objeto ser usado para higienizar, a verdade é que é das coisas mais sujas que temos em casa. Os especialistas até recomendam que sejam trocadas todas as semanas.

As esponjas da loiça estão constantemente em contacto com sujidade e restos de comida. E mesmo quando as lavamos, vão acumulando bactérias e germes que podem contaminar a loiça e as superfícies.

Há muita gente que para evitar a acumulação de bactérias na sua esponja opta por fervê-las ou colocá-la no microondas. No entanto, um estudo citado pelo site Dagens.com alerta que embora possa diminuir a quantidade de bactérias em até 60%, não é suficiente para esterilizar a esponja.

Se não quer trocar a esponja da loiça todas as semanas, então faça-o pelo menos uma vez por mês. E a boa notícia é que não precisa de pôr a esponja velha no lixo – pode dar-lhe um novo uso.

A sugestão do site Dagens.com é muito simples: quando a esponja da loiça já não deve ser usada na cozinha, pode ser usada noutras zonas da casa. Para garantir que não se engana, é recomendado é que lhe corte os cantos de forma visível.

Guarde esta esponja longe da cozinha para não arriscar pegar nela quando for lavar os pratos e use-a à vontade para limpar aquelas áreas com as quais não precisa de ter tanto cuidado, como o caixote do lixo, a sanita ou até às jantes do automóvel. Assim garante que as usa até à exaustão sem colocar a sua saúde em risco.