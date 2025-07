Forno sem gorduras e a cheirar bem? Influencer partilha método incrível (e resulta mesmo)

O seu forno está sujo e não sabe como deixá-lo limpo, sem restos ou manchas? O forno é um aparelho muito útil na confeção das refeições, mas que facilmente fica sujo. E se não se for fazendo a limpeza regularmente, o trabalho vai tornando-se cada vez mais difícil.

Para facilitar o processo, a criadora de conteúdos e especialista em limpeza doméstica, María Fernández, publicou um vídeo no TikTok onde mostra a forma mais eficaz de eliminar as gorduras e os maus cheiros que ficam no forno.

Basta encher uma travessa com água, juntar o sumo de um limão e levar ao forno durante cerca de 30 minutos a 180 °C. O vapor cítrico ajuda a soltar a gordura entranhada e neutraliza odores desagradáveis. Depois, é só passar um pano e fica tudo limpo.