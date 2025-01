Especialista em limpezas ensinou-nos a limpar rodapés. E não precisamos de comprar nada

Nos dias de limpeza profunda, é comum darmos atenção aos cantos das paredes com o aspirador, mas...e os rodapés? Muitas vezes, acumulam pó e sujidade que raramente não passam por uma limpeza cuidadosa com um pano.

Descobrimos uma forma super prática e fácil para o fazer, sem ter de estar agachado com um pano e limpar rodapé a rodapé. A criadora de conteúdos, Vilma Maria, publicou um vídeo no Instagram onde mostra uma forma de o fazer, sem ter de gastar dinheiro, basta utlizar utensílios de casa.

Tudo o que precisa é de um pau de vassoura, um pano húmido e um elástico. Basta enrolar um pano húmido na ponta do pau de vassoura. De seguida, prenda-o com um elástico para ficar seguro. Por fim, use o pau para passar nos rodapés e nos cantos das paredes.

Com esta técnica, evita dores de costas e consegue uma limpeza impecável, sem complicações. Veja o vídeo: