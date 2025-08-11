Facebook Instagram
A gordura dos bicos do fogão não sai? Descobrimos o truque que resolve o problema

Diga adeus à sujidade difícil com esta combinação de dois ingredientes
Hoje às 10:03
Bicos de fogão a gás

Fotografia: Freepik

Erro frequente a fazer refogados pode estragar o resultado de qualquer cozinhado

Limpar o fogão é daquelas tarefas que ninguém adora fazer e a parte mais difícil costuma ser limpar os bicos do fogão. No entanto, descobrimos um método para os limpar na perfeição: misturar vinagre branco e sal.

Segundo o site El Cronista, o vinagre, graças à sua acidez, possui propriedades desinfetantes e desengordurantes, enquanto o sal atua como um abrasivo suave, capaz de remover resíduos queimados sem riscar a superfície.

A aplicação é rápida: basta desligar o gás, retirar as grelhas, espalhar a mistura, deixar atuar durante alguns minutos, esfregar e enxaguar com água morna.

Para quem prefere variar, existem alternativas igualmente eficazes, como limão com sal grosso, bicarbonato com água quente ou a combinação de vinagre e bicarbonato, todas elas soluções acessíveis.

