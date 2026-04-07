Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica
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Esta é uma técnica que se desenrola em cinco passos. Se toda a família os cumprir, garantem uma casa limpa e organizada
Os japoneses aplicam-na em casa e nos escritórios, mas esta técnica foi desenvolvida como parte do sistema de produção da Toyota: trata-se da metodologia 5S, com o objetivo de criar ambientes de trabalho organizados, limpos e mantidos de forma consistente.
Esta técnica tem o nome de 5S, já que é composta por cinco passos com palavras japonesas começadas por S. Em ambientes industriais, o é frequentemente utilizado, uma vez que os seus resultados são visíveis, os seus princípios são simples e não exige investimento.
Esta técnica aplica-se também aos ambientes domésticos, fazendo com que vivamos com menos caos, mais funcionalidade e a limpeza se torne duradoura.
Seguem os passos:
Seiri (Separar)
Comece por retirar tudo o que não faz falta:
- Roupa que já não usa
- Objetos repetidos (quantas canecas são mesmo necessárias?)
- Decoração em excesso
- Papéis acumulados
Seiton (Organizar)
- Agrupe por categorias (roupa, documentos, produtos de limpeza)
- Use caixas, cestos e divisórias
- Guarde o que usa mais em locais acessíveis
Seiso (Limpar)
- Limpar pequenas coisas todos os dias
- Evitar acumular sujidade
- Aproveitar tarefas rápidas (ex: limpar enquanto cozinha)
- Manter eletrodomésticos cuidados
Seiketsu (Rotinar)
- Um dia para cada tarefa (ex: segunda = roupa)
- Todos sabem onde guardar as coisas
- Pequenas rotinas diárias (5-10 minutos)
Shitsuke (Manter)
- Envolver toda a família
- Não “deixar acumular”
- Ajustar o sistema quando necessário
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