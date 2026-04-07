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Limpar Janela Foto Pexels
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Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica
IOL
Há 2h e 23min

Limpar o chão

Tarefas domésticas que toda a família deve fazer todos os dias antes de sair de casa de manhã

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Esta é uma técnica que se desenrola em cinco passos. Se toda a família os cumprir, garantem uma casa limpa e organizada

Os japoneses aplicam-na em casa e nos escritórios, mas esta técnica foi desenvolvida como parte do sistema de produção da Toyota: trata-se da metodologia 5S, com o objetivo de criar ambientes de trabalho organizados, limpos e mantidos de forma consistente.

Esta técnica tem o nome de 5S, já que é composta por cinco passos com palavras japonesas começadas por S. Em ambientes industriais, o é frequentemente utilizado, uma vez que os seus resultados são visíveis, os seus princípios são simples e não exige investimento.

Esta técnica aplica-se também aos ambientes domésticos, fazendo com que vivamos com menos caos, mais funcionalidade e a limpeza se torne duradoura.

Seguem os passos:

Seiri (Separar)

Comece por retirar tudo o que não faz falta:

  • Roupa que já não usa
  • Objetos repetidos (quantas canecas são mesmo necessárias?)
  • Decoração em excesso
  • Papéis acumulados

Seiton (Organizar)

  • Agrupe por categorias (roupa, documentos, produtos de limpeza)
  • Use caixas, cestos e divisórias
  • Guarde o que usa mais em locais acessíveis
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Seiso (Limpar)

  • Limpar pequenas coisas todos os dias
  • Evitar acumular sujidade
  • Aproveitar tarefas rápidas (ex: limpar enquanto cozinha)
  • Manter eletrodomésticos cuidados

Seiketsu (Rotinar)

  • Um dia para cada tarefa (ex: segunda = roupa)
  • Todos sabem onde guardar as coisas
  • Pequenas rotinas diárias (5-10 minutos)

Shitsuke (Manter)

  • Envolver toda a família
  • Não “deixar acumular”
  • Ajustar o sistema quando necessário
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