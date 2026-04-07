Como manter a casa organizada e limpa com técnica japonesa que nasceu em fábrica

Pela sua saúde, é assim que deve limpar o frigorífico

14 hábitos a abandonar se quer ter a casa sempre limpa

Tarefas domésticas que toda a família deve fazer todos os dias antes de sair de casa de manhã

De 449€ para 169€: o robot que aspira, lava o chão e poupa horas de limpeza

A referência do mercado: aspirador vertical que lava com água sempre limpa e desce até aos 13 cm

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Casa a brilhar sem usar detergentes: a máquina a vapor que limpa tudo está em promoção

Os japoneses aplicam-na em casa e nos escritórios, mas esta técnica foi desenvolvida como parte do sistema de produção da Toyota: trata-se da metodologia 5S, com o objetivo de criar ambientes de trabalho organizados, limpos e mantidos de forma consistente.

Esta técnica tem o nome de 5S, já que é composta por cinco passos com palavras japonesas começadas por S. Em ambientes industriais, o é frequentemente utilizado, uma vez que os seus resultados são visíveis, os seus princípios são simples e não exige investimento.

Esta técnica aplica-se também aos ambientes domésticos, fazendo com que vivamos com menos caos, mais funcionalidade e a limpeza se torne duradoura.

Seguem os passos:

Seiri (Separar)

Comece por retirar tudo o que não faz falta:

Roupa que já não usa

Objetos repetidos (quantas canecas são mesmo necessárias?)

Decoração em excesso

Papéis acumulados

Seiton (Organizar)

Agrupe por categorias (roupa, documentos, produtos de limpeza)

Use caixas, cestos e divisórias

Guarde o que usa mais em locais acessíveis

Seiso (Limpar)

Limpar pequenas coisas todos os dias

Evitar acumular sujidade

Aproveitar tarefas rápidas (ex: limpar enquanto cozinha)

Manter eletrodomésticos cuidados

Seiketsu (Rotinar)

Um dia para cada tarefa (ex: segunda = roupa)

Todos sabem onde guardar as coisas

Pequenas rotinas diárias (5-10 minutos)

Shitsuke (Manter)