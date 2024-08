Gordura incrustada no forno? Sanita com manchas? Quase ninguém usa este material e é tão eficaz

É mais conhecida pela sua eficácia no mundo da estética e nos cuidados do corpo. Mas, a verdade é que é uma ferramenta poderosa para a limpeza de várias superfícies, como o forno ou a banheira. Ashley Poskin, autora do site The Kitchn, partilhou a sua experiência sobre o uso da pedra-pomes na limpeza do forno, revelando-se surpreendida com os resultados obtidos.

Antes de experimentar, Ashley já tinha ouvido falar das diversas aplicações da pedra-pomes na limpeza, desde banheiras a fornos, mas tinha receio de que pudesse riscar as superfícies (não faltam vídeos nas redes sociais). "Curiosa, comecei a investigar e descobri que a pedra-pomes é usada na limpeza há muito tempo," revelou.

A partir de Portugal, existem várias opções em lojas tradicionais, e também na Amazon, em que é vendida em blocos, com cabos em forma de esponja. Este é um material vulcânico que, por norma, é vendido a preços bastante acessíveis.

O processo de limpeza foi descrito por Ashley como “incrivelmente simples”: "Para começar, enchi uma pequena tigela com um pouco de água, desembrulhei metade da pedra-pomes da embalagem e mergulhei-a na água (é necessário esfregar com água)," escreveu. De seguida, a autora diz ter-se focado nas manchas mais persistentes e começou a esfregar. "A primeira área que limpei foi a porta do forno e vi resultados imediatos com muito, muito pouco tempo."

É preciso ter em conta dois cuidados: a pedra-pomes deve estar molhada e não deve aplicar intensidade no momento de esfregar, para não surgirem riscos. O que mais surpreendeu a autora foi a eficácia da pedra-pomes a remover gordura e sujidade incrustada com apenas uma passagem, sem que a pedra mudasse de forma. "Não só a pedra se manteve firme, como também arrancou a gordura e a sujidade numa só passagem," pode ler-se no seu artigo.

As manchas mais resistentes exigiram algumas passagens adicionais, mas acabaram por ceder. Ashley diz ter mantido uma esponja húmida epor perto para limpar qualquer resíduo deixado pela pedra.

A vantagem de poder moldar a pedra à forma que queremos, permite limpar áreas de difícil acesso. "Achei que foi realmente fácil limpar locais difíceis de alcançar, esfregando a mesma área repetidamente, moldando a pedra à forma exata que precisava para limpar o local," explicou.