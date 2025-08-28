Facebook Instagram
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer

Faça isto na sua casa de banho e vai ver que vai ser uma grande ajuda durante as tarefas de limpeza
IOL
Hoje às 12:20
A imprensa internacional tem dado visibilidade a mais uma dica de limpeza que se está a tornar viral nas redes sociais. Trata-se do uso de sal, um ingrediente simples mas eficaz, capaz de eliminar maus odores da sanita, combater germes e bactérias e até ajudar a desentupir.

Com o passar do tempo, é comum a sanita ganhar manchas escuras no fundo, que lhe dão um aspeto de sujidade. O sal, pela sua ação química, ajuda a prevenir a acumulação destes resíduos, mantendo a superfície mais branca e brilhante por mais tempo.

Existem várias formas de aplicação, mas alguns especialistas em limpeza recomendam apenas colocar sal grosso na sanita durante a noite e acionar o autoclismo na manhã seguinte.

O jornal argentino La Nación sugere uma receita mais completa:

  • Misturar 250 gramas de sal fino, 250 gramas de bicarbonato de sódio e 25 gotas de óleo essencial à escolha (como lavanda, citrinos ou menta).
  • Espalhar a mistura na sanita antes de dormir, deixando atuar durante a noite.
  • Na manhã seguinte, deitar água a ferver e, de seguida, puxar o autoclismo.
  • Para potenciar o efeito, é possível acrescentar algumas gotas de limão, que intensificam a limpeza e deixam um aroma fresco.

Veja neste vídeo como deve fazer a manutenção:

Dizem os especialistas que imediatamente vai notar a sanita a brilhar e cheirar melhor, além de que as bactérias terão sido eliminadas.

 

 

