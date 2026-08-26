Capelã do hospital revela frase marcante de Lindsay Clancy após matar os três filhos

A capelã do hospital que assistiu Lindsay Clancy, a mãe norte-americana que matou os três filhos de cinco anos, três anos e oito meses, foi ouvida em tribunal e revelou uma frase que a mulher lhe terá dito logo após a tragédia.

Sheila Cavanaugh contou que se encontrou com Lindsay pelo menos 14 vezes enquanto esta esteve internada no hospital, depois de ter tentado pôr fim à própria vida após os homicídios dos filhos, refere a ABC.

«O estado emocional dela era neutro, uma expressão facial apática, mas lembro-me vividamente da primeira coisa que me disse», recordou. «Tínhamos estado a rezar juntas e, por isso, quando entrei na terça-feira, dia 31, ela disse-me, enquanto eu lhe segurava a mão para a confortar: “Estou tão contente por os meus filhos estarem seguros.”»

A capelã diz que reagiu com espiritualidade: «Lindsay, os teus filhos estão seguros. Estão seguros no céu com Deus.»

A misteriosa voz masculina

O artigo da ABC refere ainda que a capelã refere que a mãe também lhe mencionou ter ouvido uma voz masculina várias vezes durante os seus encontros imediatamente após os homicídios. «A voz, segundo Lindsay, disse-lhe que, se não obedecesse à ordem, nem ela nem os filhos estariam seguros», contou em tribunal. «Ela aludiu ao facto de ser uma voz masculina, e era persistente.»

Defesa poderá encerrar o caso já na sexta-feira

O advogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, disse em tribunal na quinta-feira que espera encerrar o caso da defesa na sexta-feira, depois de chamar mais uma testemunha, um especialista em psicose pós-parto.

A arguida enfrenta três acusações de homicídio em primeiro grau pela morte da filha Cora, de cinco anos, do filho Dawson, de três anos, e do filho bebé Callan, de 8 meses, na casa da família, num subúrbio de Boston, a 24 de janeiro de 2023. Declarou-se inocente.

Reddington argumentou que Clancy sofria de psicose pós-parto quando estrangulou os três filhos e tentou pôr fim à própria vida.