"O espelho caiu-lhe em cima": filho de influencer morre aos 22 meses em acidente doméstico

A influencer digital Lindsay Dewey está a atravessar um momento difícil após a perda do filho, Reed, de apenas 22 meses, vítima de um acidente doméstico. O filho não resistiu aos ferimentos depois de um espelho ter caído sobre si.

Foi através das redes sociais que os pais do pequeno Reed expressaram a sua dor e contaram a história do acidente: "Resumindo, aparentemente o Reed tinha uma das suas tigelas com ventosa presa no espelho e estava a puxá-la 'para a frente e para trás' (pensamos nós) e acabou por fazer com que o espelho caísse em cima dele", contou Lindsay.

A mãe explicou que não ouviu o filho a brincar com o espelho, apenas o som da queda. "Ouvi a queda e, em cinco segundos, tirei o espelho de cima dele. No segundo em que levantei o espelho e olhei para ele para ver se estava bem, vi-o de olhos abertos, mas sem chorar, e senti um alívio, pensei que estaria tudo bem, apenas em choque… mas não… não era o Reed que eu conhecia."

Lindsay ainda tentou manter a esperança, mas rapidamente percebeu a gravidade da situação: "Da maneira como se comportava sabia que algo estava muito errado e que era sério, mas nunca esperei que não sobrevivesse. O espelho caiu de uma forma específica e fraturou-lhe o crânio."

A família continua em choque com o que aconteceu e decidiu partilhar a sua dor como um alerta para outras pessoas: "Apenas partilhamos porque não queremos que aconteça com ninguém. Pessoas próximas começaram a reparar em coisas de casa que não estavam presas à parede, e isto serviu-lhes de alerta."

Após o acidente, Reed foi levado para o hospital, onde permaneceu em coma. Dias depois, foi declarada a morte cerebral. Os pais decidiram então doar os seus órgãos, que acabaram por salvar cinco pessoas: "Mesmo que ele não tenha sido salvo, ele está salvando vidas. O pior dia das nossas vidas se tornou o melhor dia de outra pessoa e, por isso, serei eternamente grata ao nosso pequeno herói bebé. És o milagre de alguém, Reed. Mesmo que isso não seja justo em todos os níveis, estamos muito orgulhosos de ti, bebé.", escreveu a família de Reed.