Este bebé morreu com 22 meses. E salvou a vida a cinco crianças

Apesar da dor imensurável, a mãe encontrou algum conforto no facto de o pequeno Reed ter salvo a vida de cinco crianças através da doação de órgãos.

"Tenho repetido para mim mesma: 'Se ele não receber o seu milagre, tornar-se-á um'. E essa é a única coisa que me está a ajudar a seguir em frente", escreveu Lindsay. "Mesmo que a sua vida não tenha sido salva, ele está a salvar outras."

No meio da tragédia, a família de Reed encontrou força ao saber que o pior dia das suas vidas se tornou no melhor dia para outras famílias. "Nunca conseguirei entender porque é que a nossa oração não foi atendida, mas Deus sabe todas as coisas", desabafou a mãe. "Mesmo sendo injusto em todos os sentidos, estamos tão orgulhosos de ti, meu amor."

A despedida foi marcada por um momento de grande emoção, com família, amigos e profissionais de saúde alinhados nos corredores do hospital para homenagear Reed. "Tudo o que ele conheceu foi amor e tudo o que ele deu foi amor", escreveu Lindsay. "Tivemos a sorte e a bênção de ser os seus pais durante 22 doces meses."

A dor da perda de um filho é insubstituível, mas o legado de Reed permanece vivo através das vidas que ajudou a salvar. "Um pedaço do meu coração estará sempre em falta até que eu te possa abraçar no Céu novamente", concluiu Lindsay. "O teu legado vai continuar enquanto estas outras crianças vivem saudáveis e felizes."

