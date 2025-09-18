Facebook Instagram

O que significa ter a língua branca e como tratar?

O corpo dá sinais que não devemos ignorar e ter a língua branca é um deles
IOL
Ontem às 15:44
Língua branca
Língua branca

Foto: Freepik

Andávamos a escovar mal os dentes? Dentista revela erros e dá recomendações surpreendentes

Ter a língua esbranquiçada é um fenómeno bastante frequente e, embora muitas vezes inofensivo, costuma gerar alguma preocupação. O corpo humano dá sinais quando algo não está equilibrado e a boca não foge à regra. A coloração esbranquiçada da língua pode dever-se à acumulação de bactérias, fungos e células mortas entre as papilas gustativas.

Existem causas que explicam o aparecimento desta alteração, como escreve o Correio Braziliense e como o IOL confirmou em várias fontes clínicas:

  • Higiene oral deficiente – é uma das principais causas, já que resíduos e bactérias tendem a acumular-se quando a língua não é devidamente higienizada.

  • Desidratação – beber pouca água contribui para a secura da boca, favorecendo a formação de placa esbranquiçada.
  • Hábitos nocivos – o consumo de álcool e tabaco agrava o problema e prejudica a saúde da boca no geral.
  • Alimentação desequilibrada – dietas pobres em fibras reduzem a limpeza natural da superfície da língua.
  • Condições médicas – a candidíase oral, provocada por fungos, é um exemplo de infeção que pode originar língua branca e requer tratamento médico. Outras doenças, como problemas digestivos, patologias autoimunes ou a diabetes, podem igualmente manifestar-se através deste sintoma.

Na maioria dos casos não há motivo para alarme, mas uma língua persistentemente branca deve ser avaliada por um profissional de saúde, sobretudo se estiver associada a dor, ardor ou dificuldade em engolir.

Cuidados que deve ter:

  • Hidratação – beber água com regularidade mantém a boca húmida e reduz o risco de acumulação de resíduos.
  • Alimentação equilibrada – uma dieta saudável favorece não só a saúde geral como também a da boca.
  • Evitar álcool e tabaco – ambos contribuem para a secura oral e o aparecimento de placa branca.
  • Higienização da língua – escovar a língua ou utilizar um raspador lingual ajuda a remover bactérias e detritos. Muitos modelos de escova de dentes já incluem esta funcionalidade.
  • Elixires antibacterianos – podem ser um complemento eficaz na rotina diária.
