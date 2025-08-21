Anote este número de telefone caso precise de ajuda com os animais nos incêndios

Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disponibilizou uma linha telefónica para reportar, durante os incêndios, necessidades de apoio ou acolhimento de animais.

“A DGAV tem disponível uma linha telefónica [213 239 621] de apoio, ativa 24 horas por dia, para responder às necessidades relacionadas com animais durante os incêndios”, informou, em comunicado.

Através desta linha, é possível reportar necessidades de apoio ou de acolhimento dos animais, identificar necessidades de alimentação e saber os procedimentos de encaminhamento em emergências.

De acordo com a DGAV, esta linha garante “uma resposta rápida e eficaz” para os agricultores.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 50 mil dos quais só no incêndio de Arganil.