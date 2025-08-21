Facebook Instagram
Anote este número de telefone caso precise de ajuda com os animais nos incêndios

DGAV abre linha telefónica para reportar necessidades de apoio aos animais

Agência Lusa
Hoje às 13:40
Incêndio em Portugal Foto: Armando Franca, AP
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disponibilizou uma linha telefónica para reportar, durante os incêndios, necessidades de apoio ou acolhimento de animais.

“A DGAV tem disponível uma linha telefónica [213 239 621] de apoio, ativa 24 horas por dia, para responder às necessidades relacionadas com animais durante os incêndios”, informou, em comunicado.

Através desta linha, é possível reportar necessidades de apoio ou de acolhimento dos animais, identificar necessidades de alimentação e saber os procedimentos de encaminhamento em emergências.

De acordo com a DGAV, esta linha garante “uma resposta rápida e eficaz” para os agricultores.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 50 mil dos quais só no incêndio de Arganil.

