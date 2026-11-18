Messi num palco estranho: as melhores imagens da noite de consagração em Oviedo

Último jogo de Messi pela Seleção Argentina no estádio Monumental de Núñez: o camisola 10 marcou os três golos da partida

Lionel Messi está no centro de uma polémica que envolve a Federação Argentina de Futebol. O jogador quer impedir a utilização comercial do seu nome e da sua imagem, numa rutura com a direção de Claudio Tapia que surge num contexto de investigações judiciais e conflitos com patrocinadores.

Cristiano Ronaldo não é o único nome de peso do futebol mundial a estar envolvido em polémicas. Do outro lado do Atlântico, também Lionel Messi está a enfrentar uma situação delicada, desta vez com a própria Federação Argentina de Futebol (AFA). O antigo capitão da seleção albiceleste estará a preparar medidas legais para impedir que o organismo utilize o seu nome, fotografias e vídeos em campanhas comerciais sem a sua autorização.

A informação é avançada pelo jornal argentino Clarín e dá conta de um afastamento entre o jogador e a estrutura liderada por Claudio Tapia, presidente da AFA, e Pablo Toviggino, tesoureiro da instituição. Uma relação que durante anos foi marcada pela proximidade estará agora seriamente deteriorada.

Na origem deste afastamento estarão, segundo a publicação argentina, o desgaste acumulado com a atual direção, as suspeitas financeiras que envolvem a federação e os problemas relacionados com a utilização comercial da imagem do futebolista.

Milhões em causa e dirigentes sob pressão judicial

O contexto em que surge esta decisão é particularmente delicado para a AFA. Claudio Tapia e Pablo Toviggino estão envolvidos num processo judicial relacionado com alegadas irregularidades fiscais.

Em março deste ano, os dois dirigentes foram formalmente processados por suspeitas de retenção indevida de impostos e contribuições para a Segurança Social, num montante superior a 19 mil milhões de pesos argentinos. Em junho, a Câmara Penal Económica confirmou os processos, que abrangem também a própria federação.

As acusações dizem respeito à alegada falta de entrega atempada de valores devidos ao Estado. Trata-se de um processo que coloca a liderança do futebol argentino sob forte pressão e que contribui para um ambiente de instabilidade em torno da instituição.

É precisamente neste cenário que Messi pretende salvaguardar a sua imagem. Segundo fontes próximas do jogador e da família, citadas pelo Clarín, o argentino não quer ver o prestígio construído ao longo de uma carreira de décadas associado a suspeitas ou controvérsias que envolvam a gestão da federação.

Um conflito com patrocinadores terá agravado a relação

Mas os problemas entre Messi e a AFA não se resumem às questões judiciais.

Um dos episódios que terá contribuído para o afastamento aconteceu durante o último Campeonato do Mundo, quando uma marca patrocinadora da federação utilizou a imagem do jogador numa campanha publicitária de grande dimensão.

O problema estava nos compromissos comerciais assumidos pelo argentino. Messi mantém um acordo de exclusividade com a Michelob, marca norte-americana do setor das bebidas, e a utilização da sua imagem numa campanha de uma empresa concorrente terá obrigado a sua equipa a prestar esclarecimentos aos parceiros comerciais.

A decisão de avançar com uma notificação formal pretende, assim, estabelecer limites claros: a AFA não poderá utilizar comercialmente o nome ou a imagem do futebolista sem o seu consentimento.

Ainda não existe, contudo, confirmação inequívoca de que o documento já tenha sido entregue à federação. De acordo com as informações divulgadas, algumas fontes garantem que a notificação já seguiu, enquanto outras indicam que está concluída, mas ainda não foi enviada.

Uma despedida que também ficou marcada pela polémica

O desgaste entre Messi e a estrutura de Claudio Tapia terá ficado ainda mais evidente na despedida do jogador da seleção argentina, a 6 de outubro, diante do Benim, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

A noite, que deveria ser uma homenagem à dimensão histórica do antigo camisola 10, acabou também por gerar críticas à organização. Problemas de som e iluminação e alguns momentos do espetáculo de drones motivaram reações dos adeptos.

Um dos episódios mais comentados aconteceu quando as imagens projetadas no céu representaram Messi a rematar com o pé direito, apesar de o argentino ser mundialmente conhecido pela utilização predominante do pé esquerdo. Antes da homenagem, a exibição da publicidade de um patrocinador também provocou assobios nas bancadas.

A AFA procurou atribuir responsabilidades por alguns dos problemas ao River Plate, mas o clube rejeitou essa versão.

Na mesma noite, Messi encontrou-se com Stefano Di Carlo, presidente do River Plate, que o distinguiu como sócio honorário. O jogador entregou ainda ao museu do clube a última camisola que vestiu pela seleção argentina.

Messi quer proteger o legado construído ao longo de uma carreira

Para já, nem Lionel Messi nem Claudio Tapia fizeram declarações públicas sobre o conflito.

A relação entre o jogador e a federação, que durante anos foi de proximidade, parece ter chegado a um ponto de forte tensão. A intenção atribuída ao argentino não será necessariamente romper todos os laços institucionais com a AFA, mas impedir que o seu nome e a sua imagem continuem a ser utilizados comercialmente sem autorização.

Num momento em que a liderança do futebol argentino enfrenta processos judiciais e suspeitas financeiras, Messi procura separar o seu património de imagem dos problemas que envolvem a instituição. E, assim, também um dos maiores nomes da história do futebol mundial se vê envolvido numa batalha que promete dar que falar.