Lionel Messi estreia fundo de investimento imobiliário com 223 milhões de euros

O futebolista Lionel Messi, que joga atualmente no Inter Miami (Estados Unidos da América), surge como presidente do conselho da Edifício Rostower Socimi em documentos publicados pela Portfolio Stock Exchange, considerado um pequeno mercado europeu alternativo. O único acionista da Edifício Rostower é o fundo de investimento que pertence à família Messi, o denominado Limecu Espana 2010.

O fundo informou a bolsa que pretende abrir-se a novos investidores. A bolsa, que é supervisionada pelo Banco da Espanha, permite negociações só quando uma empresa procura vender ações ou aumentar o próprio capital.

A empresa citada já é dona de sete hotéis em Espanha e Andorra, três escritórios e cinco apartamentos na Espanha, além de apartamentos em Londres e Paris.

Fundada em 2013, a empresa divulgou ter tido um prejuízo de 1,7 milhões de euros em 2023. A maioria dos investimentos foram feitos na Catalunha, região para onde Messi se mudou em 2000 quando tinha 13 anos, para jogar nas camadas jovens do Barcelona.

Messi surge como presidente do conselho de administração da Rostower, sendo que a esposa, Antonella Roccuzzo, é vice-presidente. O organismo também inclui Alfonso Nebot, responsável pela gestão dos bens do craque argentino.

Face às perdas de dinheiro em 2023, a ideia de lançar ativos em bolsa pode representar a vontade de atrair capital de investidores, enquanto simultaneamente aproveita os benefícios fiscais estipulados pela legislação espanhola.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.