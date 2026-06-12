Perder peso no tronco e não nas pernas pode ser sinal desta doença. Menopausa agrava sintomas

Muitas mulheres chegam à menopausa convencidas de que o aumento do volume das pernas, a sensação de peso ou a dificuldade em perder peso fazem simplesmente parte desta nova fase da vida. Mas nem sempre é assim. Em alguns casos, estes sintomas podem estar relacionados com o lipedema, uma doença crónica que afeta quase exclusivamente mulheres e que continua a ser pouco reconhecida.

No âmbito do Mês de Consciencialização sobre o Lipedema, falámos com Marta Padilha, médica com uma especialização em Medicina Antienvelhecimento e Longevidade e outra em Gestão do Peso.

O que é exatamente o lipedema e porque continua a ser uma doença tão pouco reconhecida, apesar de afetar tantas mulheres?

O lipedema é uma doença crónica do tecido adiposo que afeta quase exclusivamente mulheres. Caracteriza-se por uma acumulação desproporcional de gordura, sobretudo nas pernas e, em alguns casos, nos braços, frequentemente acompanhada por dor, sensação de peso, facilidade em fazer nódoas negras e impacto significativo na qualidade de vida.

Apesar de afetar um número relevante de mulheres, continua a ser frequentemente confundido com obesidade, retenção de líquidos ou alterações circulatórias. Muitas mulheres cresceram a ouvir que tinham apenas "pernas grossas de família" ou que o problema se devia exclusivamente ao excesso de peso. Nos últimos anos o conhecimento sobre o lipedema aumentou significativamente, mas ainda existe um longo caminho a percorrer no reconhecimento precoce da doença e no acesso a acompanhamento adequado.

A menopausa pode agravar os sintomas do lipedema? Que alterações são mais frequentemente relatadas pelas doentes nesta fase da vida?

Sim. A menopausa é uma das fases da vida em que muitas mulheres referem agravamento dos sintomas do lipedema. Nesta etapa ocorre uma profunda reorganização hormonal e metabólica, associada à diminuição dos níveis de estrogénios.

Muitas mulheres descrevem aumento do volume das pernas, maior sensação de peso, agravamento da dor, mais fadiga e uma crescente dificuldade em controlar o peso corporal. Embora a menopausa não seja a causa do lipedema, pode funcionar como um período de aceleração da sua progressão em mulheres predispostas.