Menus a 9 euros, comida do mundo e boa música. Esta cafetaria de Lisboa fica num lugar insólito

O Raio é um restaurante inesperado: funciona dentro de uma piscina, mais precisamente no complexo desportivo da Junta de Freguesia de Benfica, onde normalmente se ouvem os sons das aulas de natação e ginástica. Agora, nas antigas bancadas onde os pais se sentavam para vigiar os filhos, há mesas onde se serve comida criativa, com inspiração internacional e técnica de restaurante de autor.

À frente do projeto estão André Andrade e Victor Hugo Sintra, dois cozinheiros com passagem por espaços de referência como o Sea Me, Rabo D'Peixe, Taberna do Calhau, Isco, Marquise e Mama Shelter. Decidiram trocar os jantares exigentes por um novo desafio: transformar uma cafetaria banal num espaço gastronómico cheio de alma. Aqui servem pratos do dia como moqueca de pescada, gnocchi de batata-doce com arrabiata, moussaka, arroz de moelas ou caril japonês com noodles. Até a sopa surpreende, podendo ser gaspacho de couve roxa ou um ajoblanco espanhol. E tudo feito de raiz.

Os preços são quase tão surpreendentes quanto a localização: o menu com prato, sopa e bebida fica por 8,90€. Um almoço completo para dois? 17,40€. E com café Delta Platina a 0,80€. O segredo está, segundo os próprios, na técnica e no tempo investido, que lhes permite cortar nos custos sem perder qualidade. Aberto de segunda a sexta e ao sábado de manhã, o Raio serve almoços, lanches, pequenos-almoços e até bons momentos ao som de playlists escolhidas com tanto cuidado quanto os ingredientes.