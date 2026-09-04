“O sistema de segurança português não tem tecnologia”: americana partilha o que encontra em Lisboa

Uma viagem de 2 euros em Portugal que vale mais do que muitos destinos de luxo

Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo

Há detalhes do quotidiano português que podem surpreender quem chega de fora e que, depois de algum tempo no país, se tornam impossíveis de ignorar. Foi precisamente isso que aconteceu a Megan Mitas, uma norte-americana que vive em Lisboa com a família e que decidiu partilhar nas redes sociais uma das particularidades que mais lhe chama a atenção nas ruas da capital. Num vídeo divertido, a criadora de conteúdos fala de uma espécie de “sistema de segurança” muito particular, que, garante, não precisa de qualquer tecnologia.

Quem vive em Portugal está acostumado a cruzar-se com uma destas senhoras. Estão nas janelas, algumas até com almofadas nos parapeitos para amortizar a dor de deixar os braços apoiados tanto tempo, observam atentamente o movimento da rua e parecem saber sempre quem passou, quem chegou e o que aconteceu na vizinhança. Para uma norte-americana a viver em Portugal, o fenómeno não passou despercebido.

Megan Mitas, autora da conta de Instagram @lisbonwithmegan, partilhou um vídeo filmado no centro de Lisboa onde brinca precisamente com esta realidade tão familiar para muitos portugueses.

Sobre as imagens, a criadora de conteúdos escreveu uma frase que rapidamente resume o tom da publicação: “Só os autênticos sabem que os sistemas de segurança portugueses não envolvem qualquer tecnologia.”

A “tecnologia” em causa? Uma senhora à janela.

Na legenda, Megan desenvolve a brincadeira e explica que, no dia a dia em Portugal, “há sempre uma avó a olhar pela janela”. Segundo a norte-americana, estas mulheres parecem saber tudo o que acontece à sua volta. “Normalmente acenamos ou temos uma conversa rápida quando as vemos”, contou.

A publicação mostra uma rua lisboeta e uma dessas janelas que, na brincadeira de Megan, funcionam quase como um sistema de videovigilância permanente.

Uma brincadeira com um hábito que os portugueses conhecem bem

Na legenda, conta que costuma cumprimentá-las e conversar brevemente quando se encontram. Foi precisamente numa dessas ocasiões que o filho de Megan e uma das senhoras acabaram a conversar sobre... pombos.

Megan vive em Portugal com o marido, Ben, e os dois filhos, Alexandria e Nicolai. A família mudou-se para o país em dezembro de 2019, pouco antes da pandemia de Covid-19.

A família quer ficar em Portugal

Nas publicações que partilhou sobre a mudança, Megan revela que o objetivo sempre foi construir uma vida de longo prazo no país. Os dois filhos frequentam escolas portuguesas.