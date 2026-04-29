Mãe americana a viver em Lisboa revela 6 segredos que muitos portugueses não conhecem

“Em Portugal só trabalho 20 horas por semana”: a história de uma americana que vive em Lisboa

Jornalistas americanos já dizem que Portugal é o melhor país para se viver a reforma

Foram 5 as razões que levaram esta família norte-americana a não querer sair de Portugal. Será que os portugueses veem o que eles veem?

A página de Instagram Lisbon Family Life, criada por Megan Mitas, uma mãe americana a viver em Lisboa, partilhou recentemente uma lista com seis sugestões de locais e experiências na capital portuguesa que, segundo a criadora de conteúdos, muitos portugueses ainda não conhecem ou não exploram da mesma forma, especialmente pensadas para famílias com crianças.

Entre as sugestões destacadas está o Jardim da Amália, descrito como um espaço ideal para assistir a fado em ambiente descontraído com crianças. Segundo a criadora de conteúdos, trata-se de um jardim onde decorrem atuações ao vivo, num ambiente relaxado, onde é possível também consumir bebidas e snacks.

Outro dos locais referidos é o Polo 1921, um restaurante ao ar livre conhecido pelas pizzas em forno de lenha e pela seleção de vinhos. O espaço destaca-se pelo ambiente rodeado de natureza, com árvores e cavalos, permitindo ainda que as crianças circulem livremente e utilizem o parque infantil.

Para quem procura atividades diferentes, a página sugere a experiência de escalada na Escala 25, localizada sob a Ponte 25 de Abril. O espaço oferece uma zona adaptada para crianças e não exige experiência prévia, sendo apresentado como uma atividade original para famílias.

Na lista surge também o The Fifties Dinner, um restaurante totalmente inspirado nos anos 50, com decoração temática e ambiente divertido. Além da comida, o espaço conta com programação de atuações ao vivo em determinados dias, reforçando a experiência imersiva.

Entre as sugestões gastronómicas, destaca-se ainda a A Valenciana, apontada como um dos locais clássicos para frango assado em Lisboa. A criadora recomenda pratos tradicionais, como a canja de galinha, sublinhando a variedade do menu e a sua adequação para famílias.

Por fim, a lista inclui o Centro Comercial Ubbo, no qual se destaca o espaço infantil UBBOlandia, um serviço gratuito para crianças dos 3 aos 12 anos, supervisionado durante uma hora. O centro comercial oferece ainda parque infantil e várias opções de lazer, sendo apresentado como uma solução prática para passar uma tarde em família.