Proteção Civil deixa apelo a quem vive ou está em Lisboa no dia 24 de março

Fonte: Com agência Lusa

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A Câmara Municipal de Lisboa deixou uma informação à população: "As sirenes de Aviso e Alerta de Tsunami vão ser acionadas no dia 24 de março, a partir das 10h30. O exercício LisbonWave26, promovido pela Câmara de Lisboa, através da Proteção Civil, visa testar o sistema, dar a conhecer à população o som da sirene, bem como as rotas de evacuação e os pontos de encontro definidos para uma eventual ocorrência deste tipo de fenómeno. Participe. Prepare-se. Proteja-se".

O som das sirenes será testado durante cerca de meia hora, período durante o qual se escutará uma sequência de toques, seguida de uma mensagem de voz transmitida em português e em inglês.

Neste exercício serão também testadas “as rotas de encaminhamento até aos pontos de encontro e a prontidão da resposta”, indicou a câmara.

O teste integra as iniciativas promovidas pela autarquia, durante o mês de março, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, “com o intuito de envolver e sensibilizar a cidade relativamente aos riscos a que está exposta”.

Segundo uma publicação oficial do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, a faixa ribeirinha de Lisboa encontra-se exposta aos efeitos de um tsunami, principalmente a zona entre Belém e Santa Apolónia.

Apesar de pouco frequentes, Lisboa já foi palco de vários tsunamis - sequências de ondas associadas ao deslocamento de um grande volume de água, quase sempre gerado por perturbações do fundo do oceano devido a fortes sismos –, por exemplo na sequência do terramoto de 1 de novembro de 1755.