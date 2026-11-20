Fonte: LUSA

Metade dos idosos e mais de 40% dos jovens têm baixa capacidade de aceder e compreender a informação sobre saúde, indica um estudo hoje divulgado, que alerta para o perigo de a digitalização deixar os mais velhos de parte.

Baixa literacia em saúde afeta os mais novos e os mais velhos

A informação, trabalhada pela equipa do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis (Labpats), coordenada pela psicóloga Tânia Gaspar, traça, pela primeira vez, o retrato da literacia em saúde ao longo do ciclo de vida, mostrando que quem sabe mais sobre saúde vive melhor física, psicológica e socialmente.

Este trabalho, que reúne dados de mais de 12 mil pessoas – das crianças do 6.ºano até aos idosos de 98 anos - mostra que a literacia em saúde dos portugueses é frágil em todas as idades, mas que são os mais novos e os mais velhos que estão em maior risco, pois apresentam 44,2% e 49.7% de baixa literacia, respetivamente.

“Cada vez mais se fala do envolvimento do doente na tomada de decisão. Mas se a pessoa não tem as ferramentas certas, se não tem conhecimento, a opção que toma não é uma verdadeira escolha”, explicou à Lusa Tânia Gaspar.

O trabalho da equipa que integra também o projeto Aventura Social resulta de dois estudos nacionais: o Health Behaviour in School-aged Children (HBS) da Organização Mundial e Saúde (OMS) de 2022, com 7.649 alunos do 6.º ao 12.º ano, e o Labpats 2023, com 1.600 estudantes do ensino superior, a.1677 profissionais e 1.796 adultos idosos.

Dois em cada três idosos têm baixa literacia digital em saúde

Os dados apontam para quase metade dos idosos (49,7%) com baixa literacia em saúde e apenas 3% com nível elevado. No digital o cenário agrava-se: dois em cada três idosos (66,6%) têm baixa literacia em saúde e só 0,6% apresentam nível elevado.

Apenas 17,5% dos idosos sentem-se confiantes para usar informação da Internet em decisões de saúde e só 26,2% sabem distinguir fontes de boa e má qualidade. Os homens, os mais novos (até 65 anos) e os licenciados têm maior ‘e-literacia’ e estes são os que apresentam menos depressão, ansiedade e stress.

Investigadora alerta para idosos que podem ficar excluídos da saúde digital

Nos idosos, a coordenadora do estudo chama ainda a atenção para a necessidade de a transformação digital na saúde ter em conta a baixa literacia dos idosos: “se realmente a informação e os procedimentos em saúde ficarem digitais, há uma parte de pelo menos 70% da população idosa que fica de fora do acesso a essa saúde”.

“Se queremos promover a autonomia do idoso, se queremos que a pessoa continue a ter o seu papel e a sua autonomia, não podemos cada vez mais confrontá-lo com estruturas e com recursos que a pessoa não consegue perceber”, acrescentou.

Saúde mental é a área em que é mais difícil encontrar informação

Olhando para a literacia em saúde como a capacidade de encontrar, compreender, avaliar e usar informação para decidir sobre a própria saúde, a equipa partiu da perspetiva de que a saúde depende da pessoa, mas também da família, da escola, do trabalho e da comunidade.

Por isso, cruzou a literacia em saúde com quatro dimensões — saúde física e estilo de vida, saúde psicológica, relações sociais e contextos de vida.

Nos idosos foi ainda medida a e-literacia em saúde, isto é, a capacidade de usar a Internet para decisões de saúde, analisada como fator de inovação e, quando falta, como fator de risco.

A informação sobre saúde mental é a mais difícil de encontrar. Por exemplo, encontrar informação para lidar com stress, ansiedade ou depressão é difícil ou muito difícil para 48,4% dos idosos, 28,7% dos universitários e 25,9% dos profissionais adultos. Já tomar decisões para melhorar a própria saúde é difícil para 30% dos universitários.

Os investigadores mostram-se preocupados com a dificuldade em encontrar informação sobre saúde mental e com o fosso digital nos mais velhos.

Universidade sénior ajuda a melhorar a literacia em saúde

Os dados indicam ainda que os alunos com maior literacia têm mais apoio familiar, melhores relações com professores e colegas e gostam mais da escola. Nos idosos, frequentar uma universidade sénior reduz o nível baixo de literacia de 54,9% para 35,7%.

Entre os alunos, as raparigas, os do 6.º ano e os de estatuto socioeconómico mais elevado têm maior literacia e, nos adultos e idosos, é a escolaridade que faz a diferença.

Estudo apresenta propostas para escolas, empresas e idosos

A informação foi condensada em quatro brochuras que propõem respostas para cada fase da vida: nas escolas, sugerem integrar a literacia em saúde e a saúde mental no currículo e reforçar psicólogos e equipas de saúde escolar e, no ensino superior, pedem instituições promotoras de saúde, com apoio psicológico acessível e medidas de combate à desinformação e à dependência de ecrãs.

Nos locais de trabalho sugerem que os profissionais tenham formação em gestão de stress e prevenção de ‘burnout’, direito a desligar e programas de atividade física e, para os idosos, as propostas vão no sentido de criar programas comunitários de literacia digital em saúde, e alternativas presenciais e telefónicas aos serviços digitais.