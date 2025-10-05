AICEP apoia empresas com nova Livraria Digital

Outros artigos:

Conteúdos especializados para apoiar as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização, reunidos num único ponto de acesso, é a aposta da nova Livraria Digital disponibilizada pela AICEP. Ali, as empresas podem aceder a informação atual e especializada sobre mercados internacionais, setores da oferta nacional, estatísticas de comércio, ecommerce e tendências globais de gestão e marketing.

Atualmente com mais de 400 ficheiros para consulta e download, a Livraria Digital oferece ferramentas concretas para as empresas fundamentarem decisões estratégicas e expandirem a sua presença além-fronteiras. Entre os conteúdos disponíveis destacam-se: informação estatística, o que inclui dados do Comércio Internacional Português, por setores, e ainda indicadores económicos de Portugal, que reúnem os principais dados macroeconómicos; os perfis de mercado e as fichas setoriais com informação prática sobre a dimensão do mercado, concorrência, canais de distribuição e enquadramento legal; guias práticos e ferramentas digitais, como o “Guia Prático de e-Commerce”, o “Comparador de Mercados” ou documentos sobre “Boas Práticas em Marketplaces” e “Logística no e-Commerce”; estudos de tendências, como por exemplo “Big Data Analytics 3.0”, “Inovação Sustentável” e “A Economia da Experiência Digital”; ou ainda manuais de apoio à internacionalização.

Francisco Catalão, administrador da AICEP, salienta que “com a Livraria Digital, damos um passo decisivo na missão da AICEP: colocar conhecimento útil, atual e fiável nas mãos das empresas para decidirem melhor, exportarem mais e crescerem com menos risco. Ao reunir num só lugar inteligência de mercados e ferramentas práticas, encurtamos a distância entre a análise e a ação e reforçamos a competitividade de Portugal no mundo”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders