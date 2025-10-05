Facebook Instagram
Dinheiro

AICEP apoia empresas com nova Livraria Digital

A plataforma digital reúne, num ponto de acesso, informação atual e especializada com mais de 400 ficheiros para consulta e download

Link To Leaders
Hoje às 13:00
Trabalhar no computador
Trabalhar no computador
Foto: Vitaly Gariev, Pexels
Prova de vida para pensionistas estrangeiro: O que deve garantir para não perder a pensão

Outros artigos:

Conteúdos especializados para apoiar as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização, reunidos num único ponto de acesso, é a aposta da nova Livraria Digital disponibilizada pela AICEP. Ali, as empresas podem aceder a informação atual e especializada sobre mercados internacionais, setores da oferta nacional, estatísticas de comércio, ecommerce e tendências globais de gestão e marketing.

Atualmente com mais de 400 ficheiros para consulta e download, a Livraria Digital oferece ferramentas concretas para as empresas fundamentarem decisões estratégicas e expandirem a sua presença além-fronteiras. Entre os conteúdos disponíveis destacam-se: informação estatística, o que inclui dados do Comércio Internacional Português, por setores, e ainda indicadores económicos de Portugal, que reúnem os principais dados macroeconómicos; os perfis de mercado e as fichas setoriais com informação prática sobre a dimensão do mercado, concorrência, canais de distribuição e enquadramento legal; guias práticos e ferramentas digitais, como o “Guia Prático de e-Commerce”, o “Comparador de Mercados” ou documentos sobre “Boas Práticas em Marketplaces” e “Logística no e-Commerce”; estudos de tendências, como por exemplo “Big Data Analytics 3.0”, “Inovação Sustentável” e “A Economia da Experiência Digital”; ou ainda manuais de apoio à internacionalização.

Francisco Catalão, administrador da AICEP, salienta que “com a Livraria Digital, damos um passo decisivo na missão da AICEP: colocar conhecimento útil, atual e fiável nas mãos das empresas para decidirem melhor, exportarem mais e crescerem com menos risco. Ao reunir num só lugar inteligência de mercados e ferramentas práticas, encurtamos a distância entre a análise e a ação e reforçamos a competitividade de Portugal no mundo”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Prova de vida para pensionistas estrangeiro: O que deve garantir para não perder a pensão
Truque de avós: é assim que se frita sem salpicos nem queimaduras
Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável
Só precisa disto para remover o calcário da sanita de uma vez, revela especialista
Estudo confirma: beber café protege o fígado de pelo menos cinco formas significativas
Mais Vistos
00:01:43
Secret Story
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite
tvi
00:02:55
Big Brother
É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro
tvi
00:18:54
Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas
tvi
00:03:49
Secret Story
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial
tvi
Destaques IOL
Portugal
"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"
Tragédia
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Tragédia
Sem enfermeiros perceberem, pai matou filho prematuro em pleno berçário na maternidade
Tragédia
Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé
Mais Lidas
Famosos
"Secret Story": Pedro Jorge não sabe mas tem motivo para celebrar... e a equipa já reagiu!
selfie
Benfica
Benfica: Noronha Lopes vence as eleições após segunda volta com Rui Costa
maisfutebol
Higiene
É uma falta de higiene mas quase ninguém faz isto antes de puxar o autoclismo
Internacional
VÍDEO: Barcelona é goleado pelo Sevilha e perde a liderança
maisfutebol
China
Uma rocha chinesa no meio do mar está a provocar tensões - que "podem rapidamente transformar-se em algo que envolva as forças armadas dos EUA"
cnn
Sub-23
Liga Revelação: Benfica vence dérbi em Alcochete com golo tardio
maisfutebol