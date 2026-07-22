A livraria portuguesa onde ninguém vigia os livros e todos confiam nos leitores

Não tive oportunidade de falar com ninguém responsável pelo espaço nesta visita, mas não resisti a escrever sobre um lugar que continua a intrigar-me.Fui a Ponte de Lima de propósito depois de ouvir falar deste projeto: uma livraria sem funcionários, sem caixa registadora e sem ninguém a tomar conta do que lá se passa. Chama-se Livrearia, é uma criação de Manuel Pimenta, e fica no Largo da Matriz, no coração histórico da vila.

A fachada é discreta, um letreiro em maiúsculas, LIVREARIA, por cima de duas portas de granito de um prédio no centro histórico da vila. Mesmo à entrada, um cartaz amarelo intitulado "Atenção" avisa, em três línguas, que quem ali entra está prestes a "voar para dentro dos livros". É um convite escrito com um humor muito próprio, quase teatral, que já prepara quem visita para o resto da experiência.

Lá dentro, um corredor estreito revestido de madeira do chão ao teto conduz até à entrada, onde a luz entra pelas portas de vidro que dão para o Largo da Matriz. Nas paredes, dezenas de cartazes coloridos anunciam leituras, concertos e conversas que já ali aconteceram, com nomes como Carlos Paredes, Adolfo Luxúria Canibal ou uma tarde dedicada à poesia de Abril. Entre eles, pequenos retratos de mulheres em trajes tradicionais dão um toque quase de galeria ao percurso até às estantes.

Os livros estão organizados por temas e por línguas, com secções de literatura infantil ao lado de romance em espanhol e clássicos portugueses lado a lado com edições antigas de bolso. Não há etiquetas de preço, nem sequer uma indicação clara de quem vende o quê. Segundo o cartaz da entrada, quem quiser levar um livro deve dirigir-se a um dos negócios vizinhos do largo (a padaria, a farmácia ou a loja de roupa) e fazer o pagamento ali, consoante o valor sugerido: 10 euros para quem se sentir excêntrico, 5 euros para o "cidadão comum". O próprio cartaz brinca que só quem tiver "o triste prazer de roubar sem necessidade" levaria um livro sem pagar, deixando claro que o gesto de honestidade é esperado por todos.

A confiança, porém, não depende de um único gesto. Junto às estantes, um pequeno letreiro num suporte de tablet explica que, aos fins de semana à tarde, quando o comércio vizinho está fechado, o pagamento pode ser feito por MB Way. É um pormenor que diz muito sobre este projeto: a confiança não assenta apenas na presença de alguém do outro lado do balcão, mas na certeza de que há sempre uma forma de pagar — e de que o livro continua a valer o que cada leitor decidir.

Numa pesquisa que fiz depois da visita, descobri que o projeto chegou a ser finalista de um prémio internacional de arquitetura, distinção noticiada pelo ominho.pt. Não é por acaso: há ali um cuidado de desenho que se sente assim que se entra, muito para além da função simples de expor livros em segunda mão.

Mais do que uma livraria, a Livrearia é um exercício de confiança coletiva, um pequeno manifesto sobre o valor da palavra escrita e a prova de que, pelo menos num largo do Minho, a honestidade continua a ser moeda de troca.