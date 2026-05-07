Livro de receitas dedicado à cozinha alentejana: obrigatório para quem adora cozinhar

O criador de conteúdos digitais e autor gastronómico Fábio Belo acaba de lançar um novo eBook dedicado à tradição culinária alentejana. Intitulada “Sabores de Alpalhão e Nisa”, reúne numa única edição digital os conteúdos dos livros “Alpalhão, Receitas com Tradição” e “As Receitas de Nisa”, ambos distinguidos internacionalmente pelos Gourmand Awards.

Apaixonado pelas áreas da moda, televisão e, sobretudo, da culinária, Fábio Belo tem vindo a afirmar-se como um dos nomes ligados à valorização da gastronomia tradicional portuguesa. O autor viu o livro “Alpalhão, Receitas com Tradição” ser considerado um dos melhores livros de culinária do mundo nos Gourmand Awards 2023, onde venceu nas categorias de Melhor Livro Digital e Melhor Livro Regional. Também “As Receitas de Nisa – Mais de 50 receitas do concelho de Nisa” recebeu reconhecimento internacional na mesma competição.

O novo eBook surge agora como uma celebração dos sabores autênticos do concelho de Nisa, preservando receitas tradicionais e a identidade cultural da região. Ao longo de 114 páginas, os leitores poderão encontrar mais de 50 receitas típicas, pensadas para quem aprecia a cozinha portuguesa e os sabores genuínos do Alentejo.

Além da atividade como autor, Fábio Belo partilha regularmente conteúdos culinários nas redes sociais, no portal IOL e na SELFIE. Apresenta ainda o programa digital “As Receitas do Fábio”, disponível semanalmente no TVI Player e também transmitido aos sábados nas páginas de Facebook e Instagram da TVI.

O eBook “Sabores de Alpalhão e Nisa” está disponível online por 15 euros.