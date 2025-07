Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter

Este artigo pode conter links afiliados*

O kit de 11 euros que limpa as patas do seu cão em segundos (e os donos estão a adorá-lo)

Recentemente, lemos no site da revista People o relato impressionante de Ziva, uma cadela que ficou presa numa vala inundada durante as cheias no Texas. A sua dona, que estava a mais de 2.000 km de distância, conseguiu localizá-la e salvá-la com vida graças ao GPS que a cadela trazia na coleira. Foi através da aplicação associada ao dispositivo que conseguiu indicar à irmã o local exato onde Ziva estava imobilizada. Este caso relembrou-nos como é essencial que tutores de cães estejam preparados para situações inesperadas.

Já aqui tínhamos falado do Tractive: um localizador GPS para cães e gatos que nos despertou curiosidade por aparecer tantas vezes recomendado. Decidimos testá-lo com os nossos próprios animais e, depois de algumas reservas iniciais, ficámos completamente convencidos.

Este pequeno dispositivo prende-se à coleira e oferece duas funcionalidades essenciais: localização em tempo real e monitorização da saúde e da atividade do animal. O sistema de rastreamento é extremamente preciso, com atualizações a cada dois a três segundos quando está ativado o modo de localização ao vivo. E uma das funções mais populares é a “cerca virtual” — uma área definida pelo utilizador que, ao ser ultrapassada, gera de imediato um alerta no telemóvel.

Para além do rastreamento, o Tractive permite acompanhar os níveis de atividade física e os padrões de sono dos nossos animais. Esses dados podem ser comparados com os de outros cães da mesma raça, ajudando a perceber se o nosso companheiro está dentro dos parâmetros saudáveis. A bateria tem uma autonomia entre dois e cinco dias, dependendo da intensidade de uso, e o dispositivo é totalmente à prova de água.

O Tractive requer uma subscrição, com planos mensais a partir dos 4€ (no caso dos pacotes mais longos). É compatível com cães a partir dos 4 kg de peso e pode ser adquirido com diferentes tipos de subscrição: mensal, anual ou bianual — sendo que os compromissos mais longos oferecem descontos bastante vantajosos.

Adquira o Tractive

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.