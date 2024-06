Deixar os pratos sujos no lava-loiça pode colocar a sua saúde em risco

Image by pvproductions on Freepik

Muitas vezes, por preguiça, pressa ou falta de organização na hora de limpar, adiamos as tarefas domésticas até que várias coisas se acumulem e nos obriguem a tratar de tudo de uma vez. Um ato comum é deixar os pratos empilhados no lava-loiça depois das refeições, mas segundo o site Sport, este é um dos piores hábitos para a nossa saúde.

Deixar restos de comida acumulados nos pratos e numa zona húmida, como é o caso do lava-loiça, cria um ambiente propício ao desenvolvimento de germes e bactérias como, por exemplo, a salmonela.

Para evitar que as bactérias surjam e se multipliquem, o site Sport aconselha lavar os pratos imediatamente ou colocá-los na máquina de lavar loiça, se disponível, para prevenir a contaminação e proteger a saúde.

Eis o que precisa de fazer

Para manter a loiça limpa, para além de utilizar os produtos de limpeza adequados, é crucial que a esponja da cozinha esteja em boas condições. Sempre que se lavam os pratos, a esponja acumula sujidade e restos de comida, transformando-se num verdadeiro antro de germes que podem contaminar a bancada e a loiça.

Segundo o site Sport, os microbiologistas recomendam mudar a esponja todas as semanas e, apesar de existirem truques para evitar trocar a esponja tão regularmente (como aquecê-la no micro-ondas), não são truques totalmente eficazes, eliminando apenas cerca 60% das bactérias.

De acordo com a nutricionista e farmacêutica Boticaria García, reconhecida em Espanha pela sua investigação na área da saúde, higiene e alimentação, as esponjas acumulam cerca de 10 mil milhões de bactérias por centímetro cúbico todas as semanas. Em declarações ao site El Español, a especialista recomendou trocar a esponja a cada duas semanas, independentemente da sua utilização, pois uma esponja gasta é muito menos eficaz na sua principal função: a limpeza. Se estiver velha e suja, não será tão eficiente.

Ao deitar fora as esponjas da cozinha a cada 15 dias está a reduzir o risco de contaminação cruzada, em que os alimentos entram em contacto com substâncias externas e nocivas para a saúde.