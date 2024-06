Acabou o detergente da máquina da loiça? É isto que deve usar em situações de emergência

As inimagináveis utilidades do limão

Quando se trata de manter a casa limpa e arrumada, há tarefas domésticas às quais é impossível fugir e lavar a loiça é, sem dúvida, uma delas. Para muitas pessoas, esta tarefa bastante tediosa é facilitada graças à máquina de lavar loiça, um eletrodoméstico que poupa horas à volta da pia e que permite poupar água.

Em dias de festa ou até mesmo no dia a dia, a máquina de lavar loiça é uma verdadeira salvação. Acaba-se de preparar a refeição e de se comer, e coloca-se toda a loiça suja na máquina – ou pelo menos quase todas que há coisas que têm mesmo de ser lavadas à mão. O problema é quando se vai atrás do detergente e encontra apenas um saco já sem pastilhas.

Provavelmente o que faz nestes casos é retirar tudo da máquina e lavar à mão para evitar cheiros na cozinha. mas temos boa notícias. Apesar de não se poder usar detergente manual na máquina, há três produtos que pode usar em vez das pastilhas, partilha o El Periódico de España. E muito provavelmente tem pelo menos um deles em casa.

1. Bicarbonato de Sódio

O bicarbonato de sódio é o canivete suíço das limpezas. Este produto que tem um sem fim de utilizações é também muito útil na hora de eliminar manchas de gordura dos utensílios de cozinha. Para utilizá-lo em vez do detergente, o El Periódico de España recomenda que se coloque o bicarbonato de sódio no compartimento para a pastilha do eletrodoméstico e fazer a lavagem normal.

2. Vinagre branco

Também muito utilizado nas limpezas e até para lavar roupa, o vinagre branco é uma excelente opção para remover gordura da loiça, agindo também como um produto antibacteriano. Basta colocar um pouco deste produto na zona de detergente da máquina de lavar a loiça e deixar o aparelho fazer o resto.

3. Limão

Esta é a opção mais natural de todas. Utilize meio copo de sumo de limão para lavar a loiça na máquina quando acabar o detergente. Tenha só em atenção que o sumo não vai com polpa ou até grainhas que podem ficar colados na loiça.