Passar a loiça por água antes de a colocar na máquina de lavar pode estragar o aparelho. O alerta vem de um especialista

Muitos têm o hábito de passar a loiça por água antes a colocar na máquina. Acreditam que a lavagem da máquina não é suficiente para remover certa sujidade que fica nos pratos ou nos copos.

No entanto, especialistasexplicam se devemos ou não continuar com este hábito. Um vídeo publicado pela Whichuk, explica que são feitas dezenas de análises de modelos de máquinas por ano, os testes são realizados sem qualquer pré-lavagem e os resultados são positivos.

O que realmente se deve fazer é remover apenas os pedaços maiores de comida antes de colocar a loiça na máquina. Raspar os restos para o lixo é suficiente. A maioria das máquinas modernas está equipada com filtros que lidam bem com resíduos pequenos e fazem o seu trabalho com eficácia.

Para quem coloca pratos já praticamente limpos, não o deve fazer. Especialistas explicam que pode prejudicar a ação do ciclo de lavagem, especialmente quando se utiliza o programa automático. Este programa adapta a temperatura e a pressão da água consoante o nível de sujidade detetado através de sensores. Quando a loiça está demasiado limpa, os sensores interpretam mal o nível de sujidade, o que pode resultar numa lavagem menos eficaz.

Além disso, as pastilhas modernas para máquina de lavar loiça contêm enzimas especificamente formuladas para quebrar resíduos de comida. Ao privar o detergente da sua “matéria-prima”, está-se a desperdiçar o seu verdadeiro potencial de limpeza.

Por isso mesmo, os especialistas aconselham a deixar de passar a loiça por água. Basta só remover os restos maiores, organizar bem a loiça na máquina e deixar a tecnologia fazer o resto.