Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo

É isto que deve fazer para manter a loiça bem lavada e evitar copos manchados ou pratos mal lavados
IOL
Hoje às 10:26
Quem nunca abriu a máquina da loiça no fim do ciclo e encontrou copos com manchas, pratos mal lavados ou talheres com restos de comida?

A criadora de conteúdos @ira.motherhood partilhou nas suas redes sociais um conjunto de truques que prometem acabar de vez com essa desilusão. De forma simples e prática, estes cinco gestos podem fazer toda a diferença no resultado final:

  1. Corte as pontas das palhinhas e coloque-as nos espaços que dividem os pratos. Assim, os pratos ficam bem seguros e evitam-se deslocações durante a lavagem.

  2. Coloque duas bolas de papel de alumínio dentro do cesto dos talheres. Este truque ajuda a reduzir manchas e a dar mais brilho aos talheres.

  3. Raspe cascas de limão, coloque numa taça pequena e adicione bicarbonato de sódio. Depois, coloque a taça na parte de cima da máquina, junto aos copos. O resultado? Uma limpeza mais fresca e sem odores desagradáveis.

  4. Meta o detergente diretamente dentro da máquina, e não na caixinha habitual. Segundo a criadora, isto garante que o produto atua melhor ao longo da lavagem.

  5. Coloque um pano de mãos da loiça dentro da máquina, deixando uma ponta a sair pela porta antes de a fechar. Este gesto ajuda a absorver parte da humidade e a evitar condensação em excesso no fim do ciclo.

 

Veja o vídeo:

