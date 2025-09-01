Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo

Nunca lave estes objetos dentro da máquina da loiça

Quem nunca abriu a máquina da loiça no fim do ciclo e encontrou copos com manchas, pratos mal lavados ou talheres com restos de comida?

A criadora de conteúdos @ira.motherhood partilhou nas suas redes sociais um conjunto de truques que prometem acabar de vez com essa desilusão. De forma simples e prática, estes cinco gestos podem fazer toda a diferença no resultado final:

Corte as pontas das palhinhas e coloque-as nos espaços que dividem os pratos. Assim, os pratos ficam bem seguros e evitam-se deslocações durante a lavagem. Coloque duas bolas de papel de alumínio dentro do cesto dos talheres. Este truque ajuda a reduzir manchas e a dar mais brilho aos talheres. Raspe cascas de limão, coloque numa taça pequena e adicione bicarbonato de sódio. Depois, coloque a taça na parte de cima da máquina, junto aos copos. O resultado? Uma limpeza mais fresca e sem odores desagradáveis. Meta o detergente diretamente dentro da máquina, e não na caixinha habitual. Segundo a criadora, isto garante que o produto atua melhor ao longo da lavagem. Coloque um pano de mãos da loiça dentro da máquina, deixando uma ponta a sair pela porta antes de a fechar. Este gesto ajuda a absorver parte da humidade e a evitar condensação em excesso no fim do ciclo.

