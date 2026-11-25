Há peças que conseguem transformar uma mesa simples numa mesa verdadeiramente especial. E esta coleção de loiças da Primark é um desses casos: com um padrão natalício, apontamentos dourados e uma combinação clássica de vermelho, verde e branco, faz lembrar algumas das coleções de porcelana de marcas como a Vista Alegre.

Inspirada na estética das mesas de Natal mais elegantes, esta coleção aposta numa decoração intemporal, onde não faltam riscas vermelhas e brancas, grinaldas verdes, laços e pequenos sinos dourados. Um conjunto de detalhes que lhe confere um charme muito especial e que promete dar outro encanto às refeições da época festiva.

Entre as peças, encontramos travessas, taças, recipientes com tampa, um bule e outros elementos pensados para criar uma mesa coordenada, cheia de personalidade. São daquelas loiças que não precisam de grandes artifícios para se destacarem: basta combiná-las com uma toalha bonita, alguns ramos de azevinho e guardanapos em tons de vermelho para conseguir uma mesa digna de uma revista de decoração.

E o melhor de tudo? Apesar do aspeto sofisticado e da inspiração clássica, estas peças estão à venda na Primark, com preços a partir de apenas 5 euros. Uma oportunidade interessante para quem gosta de renovar a decoração da casa e preparar uma mesa de Natal bonita sem comprometer demasiado o orçamento.

As peças são fabricadas em cerâmica 100%, são seguras para contacto com alimentos e podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. Antes da primeira utilização, devem ser lavadas. Atenção, no entanto: não são adequadas para utilização no micro-ondas.