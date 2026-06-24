Esta loja é um fenómeno europeu de preços baixos e tem sempre novidades. Escolhemos os nossos preferidos do momento
É como se misturasse um pouco de IKEA com Primark, Lidl e Primor. E já tem 27 lojas em Portugal
Há um alerta que temos de fazer antes de falar desta loja: corre o sério risco de entrar para ver algumas coisas e sair de lá com um carrinho cheio. Por isso, deixamos a nossa estratégia como recomendação: descarregar a aplicação, espreitar todas categorias e fazer uma lista com aquilo que não pode mesmo deixar de trazer para casa.
Falamos da Action, cadeia de lojas que tem crescido bastante em Portugal e que já é um fenómeno europeu pelos preços baixos. Em França, por exemplo, a Action foi eleita durante vários anos consecutivos como a cadeia de retalho preferida dos consumidores franceses.
E, tal como outras concorrentes deste retalho low cost, também aqui encontra produtos para casa, de cosmética, roupa de limpeza, alimentares, eletrodomésticos e até móveis. São milhares de referências.
Percorra a galeria acima para ver os nossos produtos preferidos do momento.
Onde encontrar lojas Action?
- Viana do Castelo
- Ponte de Lima
- Barcelos
- Braga (Braga – Retail Center)
- Guimarães (Ponte)
- Guimarães (Silvares)
- Vizela
- Felgueiras
- Santo Tirso
- Marco de Canaveses
- Penafiel
- Vila Nova de Gaia
- Ovar
- Aveiro
- Guarda
- Taveiro (Coimbra)
- Castelo Branco
- Porto de Mós
- Entroncamento
- Santarém
- Alverca do Ribatejo
- Amadora
- Sintra (Mira Sintra)
- Sintra (Rio de Mouro)
- Moita (Alhos Vedros)
- Évora
- Portimão
Consulte aqui as moradas das lojas Action
Onde consultar as promoções semanais?
Todas as semanas, a Action lança uma nova campanha promocional com descontos em diversas categorias de produtos. As ofertas estão disponíveis em todas as lojas da marca em Portugal e são válidas apenas durante a semana em que são anunciadas, até ao limite do stock existente.
O que posso fazer na aplicação?
A aplicação é muito útil para consultar as promoções, as novidades e fazer listas antes de ir à loja.