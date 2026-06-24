Esta loja é um fenómeno europeu de preços baixos e tem sempre novidades. Escolhemos os nossos preferidos do momento

Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade

Já não é preciso esperar pelas encomendas da Temu ou Shein. Pode comprar diretamente nesta loja gigante

Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa

Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

Há um alerta que temos de fazer antes de falar desta loja: corre o sério risco de entrar para ver algumas coisas e sair de lá com um carrinho cheio. Por isso, deixamos a nossa estratégia como recomendação: descarregar a aplicação, espreitar todas categorias e fazer uma lista com aquilo que não pode mesmo deixar de trazer para casa.

Falamos da Action, cadeia de lojas que tem crescido bastante em Portugal e que já é um fenómeno europeu pelos preços baixos. Em França, por exemplo, a Action foi eleita durante vários anos consecutivos como a cadeia de retalho preferida dos consumidores franceses.

E, tal como outras concorrentes deste retalho low cost, também aqui encontra produtos para casa, de cosmética, roupa de limpeza, alimentares, eletrodomésticos e até móveis. São milhares de referências.

Percorra a galeria acima para ver os nossos produtos preferidos do momento.

Onde encontrar lojas Action?

Viana do Castelo

Ponte de Lima

Barcelos

Braga (Braga – Retail Center)

Guimarães (Ponte)

Guimarães (Silvares)

Vizela

Felgueiras

Santo Tirso

Marco de Canaveses

Penafiel

Vila Nova de Gaia

Ovar

Aveiro

Guarda

Taveiro (Coimbra)

Castelo Branco

Porto de Mós

Entroncamento

Santarém

Alverca do Ribatejo

Amadora

Sintra (Mira Sintra)

Sintra (Rio de Mouro)

Moita (Alhos Vedros)

Évora

Portimão

Consulte aqui as moradas das lojas Action

Onde consultar as promoções semanais?

Todas as semanas, a Action lança uma nova campanha promocional com descontos em diversas categorias de produtos. As ofertas estão disponíveis em todas as lojas da marca em Portugal e são válidas apenas durante a semana em que são anunciadas, até ao limite do stock existente.

O que posso fazer na aplicação?

A aplicação é muito útil para consultar as promoções, as novidades e fazer listas antes de ir à loja.