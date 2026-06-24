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Lojas Action
Lojas Action

Esta loja é um fenómeno europeu de preços baixos e tem sempre novidades. Escolhemos os nossos preferidos do momento
IOL
Há 1h e 59min
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É como se misturasse um pouco de IKEA com Primark, Lidl e Primor. E já tem 27 lojas em Portugal

Há um alerta que temos de fazer antes de falar desta loja: corre o sério risco de entrar para ver algumas coisas e sair de lá com um carrinho cheio. Por isso, deixamos a nossa estratégia como recomendação: descarregar a aplicação, espreitar todas categorias e fazer uma lista com aquilo que não pode mesmo deixar de trazer para casa.

Falamos da Action, cadeia de lojas que tem crescido bastante em Portugal e que já é um fenómeno europeu pelos preços baixos. Em França, por exemplo, a Action foi eleita durante vários anos consecutivos como a cadeia de retalho preferida dos consumidores franceses.

E, tal como outras concorrentes deste retalho low cost, também aqui encontra produtos para casa, de cosmética, roupa de limpeza, alimentares, eletrodomésticos e até móveis. São milhares de referências.

Percorra a galeria acima para ver os nossos produtos preferidos do momento.

Onde encontrar lojas Action?

  • Viana do Castelo
  • Ponte de Lima
  • Barcelos
  • Braga (Braga – Retail Center)
  • Guimarães (Ponte)
  • Guimarães (Silvares)
  • Vizela
  • Felgueiras
  • Santo Tirso
  • Marco de Canaveses
  • Penafiel
  • Vila Nova de Gaia
  • Ovar
  • Aveiro
  • Guarda
  • Taveiro (Coimbra)
  • Castelo Branco
  • Porto de Mós
  • Entroncamento
  • Santarém
  • Alverca do Ribatejo
  • Amadora
  • Sintra (Mira Sintra)
  • Sintra (Rio de Mouro)
  • Moita (Alhos Vedros)
  • Évora
  • Portimão
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Consulte aqui as moradas das lojas Action

Onde consultar as promoções semanais?

Todas as semanas, a Action lança uma nova campanha promocional com descontos em diversas categorias de produtos. As ofertas estão disponíveis em todas as lojas da marca em Portugal e são válidas apenas durante a semana em que são anunciadas, até ao limite do stock existente.

O que posso fazer na aplicação? 

A aplicação é muito útil para consultar as promoções, as novidades e fazer listas antes de ir à loja.

 

 

 

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