Nova loja low cost é a ‘loucura’: filas à porta, vídeos virais e nada acima dos 2 euros

Uma recente cadeia de lojas está a conquistar Portugal e a transformar-se num verdadeiro fenómeno de consumo. A promessa é simples, mas irresistível: nenhum produto custa mais de 2 euros.

Desde a inauguração das primeiras lojas, as imagens de filas à porta são facilmente encontradas nas redes sociais. Influencers e consumidores anónimos têm partilhado a experiência de explorar estes gigantescos espaços de compras, onde se encontra de tudo um pouco a preços incrivelmente baixos.

Com espaços já abertos em Rio Tinto, Braga, Porto e Vila Nova de Gaia, a Promostock tem uma variedade de produtos que faz render qualquer cliente. Aqui encontram-se produtos alimentares, desde snacks a bens essenciais, artigos de higiene e cuidados pessoais, produtos de limpeza e utilidades para o lar, decoração e organização para a casa, brinquedos e acessórios diversos.

A febre das low cost conta com esta cadeia em expansão, que se junta à loucura de lojas como a Pepco, Action, Normal ou Tedi.

O impacto da marca nas redes sociais tem sido inegável. Os vídeos que mostram prateleiras repletas de produtos baratos, compras volumosas por poucos euros e o entusiasmo dos clientes tornaram-se virais, aumentando ainda mais a curiosidade.

Com todas as lojas concentradas no norte do país, muitos clientes do centro e do sul já fazem pedidos públicos para que a marca expanda para novas localizações. "Quando é que chega a Lisboa?", "Queremos uma loja destas ou "Precisamos disto em todo o país!" são apenas alguns dos comentários que se multiplicam online.

