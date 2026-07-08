Fogo destruiu a famosa loja dos vestidos de festa baratos. Mas há duas alternativas

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

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Era uma das lojas mais faladas nas redes sociais. Centenas de portuguesas passaram pela Loja Maria, em Carnaxide, à procura de vestidos para casamentos, batizados, bailes de finalistas e outras cerimónias, atraídas por um detalhe difícil de ignorar: havia modelos desde apenas oito euros.

O espaço, com três pisos e mais de 500 metros quadrados, tornou-se um destino obrigatório para quem queria encontrar um vestido elegante sem comprometer o orçamento. Entre vestidos compridos, modelos com brilhos, cortes mais clássicos ou propostas inspiradas nos vestidos de princesa, a oferta era tão vasta que rapidamente conquistou influencers de todo o país.

Mas, na madrugada de 6 de julho, tudo mudou.

Um incêndio deflagrou na loja, obrigando à intervenção de dezenas de bombeiros. As chamas ficaram confinadas ao edifício e não provocaram vítimas, mas destruíram aquele que era o espaço mais conhecido da marca. Dias depois, a equipa da Loja Maria recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio recebido.

"Hoje, o nosso coração transborda de gratidão", escreveram numa publicação no Instagram, onde agradeceram as centenas de mensagens de carinho, bem como o trabalho dos Bombeiros Voluntários de Oeiras e Carnaxide e de todas as equipas envolvidas na operação. A marca deixou ainda uma palavra especial ao Continente de Carnaxide pelo apoio prestado nos momentos mais difíceis.

"Seguimos em frente com esperança, fé e a certeza de que dias melhores virão", pode ler-se na mensagem.

Apesar do incêndio, a Loja Maria continua a funcionar através dos restantes espaços da marca, pelo que quem tinha planeado visitar a loja de Carnaxide para encontrar um vestido de cerimónia continua a ter alternativas.

Uma das lojas fica na Rua Cipriano Dourado, em Lisboa, na zona do Campo Grande.

A outra loja está localizada em Paço de Arcos no Centro Comercial Palmeiras, na Quinta das Palmeiras.

Tal como acontecia em Carnaxide, é possível encontrar vestidos para casamentos, batizados, bailes de finalistas e festas, mas também malas, sapatos, acessórios, roupa casual, bijuteria e até propostas de moda masculina. A marca continua a apostar numa ampla variedade de estilos e preços, incluindo alguns dos modelos que fizeram sucesso nas redes sociais por custarem menos de 10 euros.

Nos últimos meses, vários vídeos publicados por influenciadoras portuguesas ajudaram a transformar a Loja Maria num fenómeno viral. Muitas mostravam vestidos elegantes a preços improváveis, contribuindo para que o espaço se tornasse uma referência para quem procurava um look de cerimónia económico.

Agora, enquanto recupera do incêndio, a marca garante que continua a receber clientes nas restantes lojas, mantendo viva a promessa que a tornou conhecida: oferecer vestidos para ocasiões especiais a preços difíceis de igualar.