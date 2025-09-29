Loucura das encomendas perdidas chegou à loja que vende Shein e Temu em Portugal

Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

Quem costuma comprar online já está familiarizado com nomes como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon. Mas agora já não é preciso esperar pelas entregas ou pagar portes: na Bobadela existe uma loja física onde é possível encontrar artigos destas plataformas, com preços a começar nos 3,99 euros — o Ibersino.

No Instagram oficial, a loja anunciou recentemente uma novidade: “Oficialmente inauguramos a zona de encomendas não reclamadas, venham conhecer e comprar a sua caixa”. Já pode ir espreitar a nova área dedicada às encomendas perdidas com preços super baixos.

Mas o Ibersino não se fica apenas pela moda. No mesmo espaço é ainda possível encontrar artigos de decoração, produtos de higiene e muitas outras opções, como mostram os vídeos publicados pela loja nas redes sociais.