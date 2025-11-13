Facebook Instagram
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls

Assunção Vilar
Hoje às 14:09
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos

Depois de meses a partilhar fotografias irresistíveis nas redes sociais, a Cinnamood chega finalmente a Portugal. A primeira loja abre este sábado, 15 de novembro, na Rua do Ouro 268, na Baixa de Lisboa, mesmo junto ao Elevador de Santa Justa, e promete conquistar os portugueses com os seus famosos cinnamon rolls.

A marca nasceu da paixão de Anna e Luca pelo bolo de canela e acabaram por transformá-lo em vários sabores irresistíveis. Cada roll é pensado como uma experiência completa, com toppings e recheios inovadores, e a marca promete continuar a surpreender com criações únicas que superam os clássicos bolos de canela. A Cinnamood já conta com 49 lojas espalhadas pelo mundo e está prestes a chegar ao coração de Lisboa.

Entre os 17 sabores disponíveis, destacam-se o Bueno Roll, com creme de avelãs, o de chocolate branco com framboesa e, claro, o clássico com canela e açúcar, que continua a ser um favorito. Para além dos cinnamon rolls, vai poder experimentar o matcha japonês preparado com bebida vegetal e ainda vários smoothies deliciosos.

Criadores de conteúdos, como a influencer Maria Reis (@mariamreis no TikTok e Instagram), já experimentaram a variedade de sabores e revelaram a sua favorita: o cinnamon roll de bolacha Lotus. “É a melhor!”, garantiu ao IOL.

Para celebrar a inauguração, os primeiros 100 clientes vão ter direito a um roll grátis na compra de outro, numa oferta irresistível partilhada no Instagram da marca. 

 

