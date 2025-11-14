Facebook Instagram
Dicas

Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros

Uma nova rival da IKEA está prestes a abrir portas com descontos incríveis. Saiba onde
IOL
Há 1h e 33min
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos

A grande rival da IKEA, a dinamarquesa JYSK, prepara-se para abrir uma nova loja de grandes dimensões em Portugal e traz consigo aquele espírito de renovação que tantas casas procuram nesta altura do ano. 

A inauguração vai acontecer em Felgueira e está marcada para 27 de novembro, a partir das 10h, no Nova Terra Felgueiras Retail Park, e marca a chegada de mais uma loja da marca escandinava ao norte do país, com direito a descontos especiais e até um pequeno presente para quem fizer compras acima dos 20 euros no dia de abertura.

Para quem anda a pensar renovar a casa, esta é uma incrível oportunidade para encontrar algumas peças muito em linha com as tendências actuais: tons neutros, madeira clara, texturas aconchegantes e aquele minimalismo prático que combina com qualquer divisão.

Entre as promoções de destaque está uma mesa de jantar em madeira clara, com um design simples e minimalista, que passa a custar 130 euros. Para completar, as cadeiras estofadas em tons suaves também estão com redução significativa, descendo para os 55 euros. Na secção de descanso, por exemplo, há um colchão com efeito refrescante, um dos artigos com maior desconto, agora a 325 euros, com uma poupança que chega aos 75%.

Quem procura pequenos detalhes para dar um toque especial ao ambiente encontra igualmente opções interessantes: almofadas decorativas desde 3,75 euros, cestos de arrumação em fibras naturais, figuras de decoração natalícia com inspiração nórdica a partir de 2,75 euros, ou mantas felpudas com descontos de até 75%. 

Há ainda soluções práticas como cabides, bancos estofados, espelhos de parede e pequenos móveis que ajudam a reorganizar a casa sem grandes investimentos.

As salas também surgem bem representadas: sofás compactos a partir de 200 euros, aparadores e móveis de TV com linhas contemporâneas, e mesas de refeição de vários formatos, redondas, ovais ou retangulares, com reduções que variam entre 20% e 60%.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos produtos que se podem encontrar nas lojas JYSK. 

RELACIONADOS
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Loja de roupa em 2.ª mão espanhola vai estar em Lisboa com tudo a 9 euros (e ainda pode ganhar uns ténis de marca)
Finalmente está a acontecer. Mercadona abre loja em Lisboa nesta semana
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Mais Vistos
00:04:20
Secret Story
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
tvi
00:01:21
Secret Story
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
tvi
00:03:22
Secret Story
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
tvi
00:01:37
Secret Story
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
tvi
Seleção
Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
maisfutebol
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Passe Ferroviário Verde
Clientes descrevem cenário de confusão no Passe Ferroviário Verde. Comboios "esgotados" em segundos obrigam a pagar bilhetes à parte
cnn
Sónia Jesus
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas