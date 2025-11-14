Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros

Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

A grande rival da IKEA, a dinamarquesa JYSK, prepara-se para abrir uma nova loja de grandes dimensões em Portugal e traz consigo aquele espírito de renovação que tantas casas procuram nesta altura do ano.

A inauguração vai acontecer em Felgueira e está marcada para 27 de novembro, a partir das 10h, no Nova Terra Felgueiras Retail Park, e marca a chegada de mais uma loja da marca escandinava ao norte do país, com direito a descontos especiais e até um pequeno presente para quem fizer compras acima dos 20 euros no dia de abertura.

Para quem anda a pensar renovar a casa, esta é uma incrível oportunidade para encontrar algumas peças muito em linha com as tendências actuais: tons neutros, madeira clara, texturas aconchegantes e aquele minimalismo prático que combina com qualquer divisão.

Entre as promoções de destaque está uma mesa de jantar em madeira clara, com um design simples e minimalista, que passa a custar 130 euros. Para completar, as cadeiras estofadas em tons suaves também estão com redução significativa, descendo para os 55 euros. Na secção de descanso, por exemplo, há um colchão com efeito refrescante, um dos artigos com maior desconto, agora a 325 euros, com uma poupança que chega aos 75%.

Quem procura pequenos detalhes para dar um toque especial ao ambiente encontra igualmente opções interessantes: almofadas decorativas desde 3,75 euros, cestos de arrumação em fibras naturais, figuras de decoração natalícia com inspiração nórdica a partir de 2,75 euros, ou mantas felpudas com descontos de até 75%.

Há ainda soluções práticas como cabides, bancos estofados, espelhos de parede e pequenos móveis que ajudam a reorganizar a casa sem grandes investimentos.

As salas também surgem bem representadas: sofás compactos a partir de 200 euros, aparadores e móveis de TV com linhas contemporâneas, e mesas de refeição de vários formatos, redondas, ovais ou retangulares, com reduções que variam entre 20% e 60%.

