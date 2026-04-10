Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%

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A retalhista espanhola Primaprix, conhecida pelos preços competitivos e pela vasta variedade de produtos, continua a reforçar a sua presença em Portugal com uma nova abertura em Lisboa.

A marca inaugura uma nova loja na Avenida Duque de Ávila, no próximo quinta-feira, 23 de abril, assinalando mais um passo na sua expansão no mercado nacional.

Para celebrar a abertura, a Primaprix vai oferecer uma garrafa de Adega de Vila Real DOC Douro Vinho Tinto 75cl aos clientes, numa ação promocional válida nos dias 23 e 25 de abril.

Especializada em produtos de grande consumo, a insígnia espanhola disponibiliza artigos de alimentação, bebidas, higiene, limpeza, maquilhagem e perfumes, incluindo marcas reconhecidas como Garnier, Pantene ou Rimmel, com descontos que podem chegar aos 60% face aos preços praticados nos supermercados tradicionais.

Fundada em Madrid em 2015, a Primaprix tem vindo a crescer de forma acelerada na Europa e conta atualmente com mais de 280 lojas e uma equipa de mais de dois mil colaboradores distribuídos por vários países. (avalie aqui a qualidade do seu CV).

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