Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%
PrimaPrix: a loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
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Uma nova loja, concorrente do Lidl e da Mercadona, vai inaugurar mais uma loja em Portugal
A retalhista espanhola Primaprix, conhecida pelos preços competitivos e pela vasta variedade de produtos, continua a reforçar a sua presença em Portugal com uma nova abertura em Lisboa.
A marca inaugura uma nova loja na Avenida Duque de Ávila, no próximo quinta-feira, 23 de abril, assinalando mais um passo na sua expansão no mercado nacional.
Para celebrar a abertura, a Primaprix vai oferecer uma garrafa de Adega de Vila Real DOC Douro Vinho Tinto 75cl aos clientes, numa ação promocional válida nos dias 23 e 25 de abril.
Especializada em produtos de grande consumo, a insígnia espanhola disponibiliza artigos de alimentação, bebidas, higiene, limpeza, maquilhagem e perfumes, incluindo marcas reconhecidas como Garnier, Pantene ou Rimmel, com descontos que podem chegar aos 60% face aos preços praticados nos supermercados tradicionais.
Fundada em Madrid em 2015, a Primaprix tem vindo a crescer de forma acelerada na Europa e conta atualmente com mais de 280 lojas e uma equipa de mais de dois mil colaboradores distribuídos por vários países. (avalie aqui a qualidade do seu CV).