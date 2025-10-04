Chegaram novos casacos de inverno à Shein, Temu e Amazon. E já não arriscamos: vamos experiementá-los nesta loja física

A temporada de casacos de inverno começam a cegar às lojas físicas e online. Mas se não quer arriscar em encomendas e esperar dias pela entrega, agora é possível experimentar alguns dos casacos mais procurados da Shein, Temu e Amazon numa loja física: o Ibersino.

Quem já visitou a loja sabe que não se trata apenas de moda: o espaço oferece também produtos de decoração, artigos de higiene e muitas outras opções a preços muito acessíveis. Recentemente, a loja inaugurou a zona de encomendas não reclamadas, ou seja, caixas cheias de surpresas que já podem ser compradas no local.

Entre as novidades de inverno, destacam-se casacos quentes e estilosos, ideais para os dias frios com conforto e elegância. Veja tudo aqui.