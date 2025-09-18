Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais

Quem costuma comprar online já está familiarizado com nomes como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon. No entanto, agora já não é preciso esperar pelas entregas ou pagar portes: é na Bobadela onde existe uma loja física onde é possível encontrar peças destas plataformas, com preços a partir de 3,99 euros: o Ibersino.

Uma criadora de conteúdos, @mafaspereira, partilhou um vídeo no TikTok onde mostra a incrível loja física. Explica ainda que é no piso 1, que é possível encontrar uma grande variedade de artigos, desde roupa até calçado, com preços a começar nos 3,99 euros.

O Ibersino vai para além da secção de moda. A loja disponibiliza ainda artigos de decoração, produtos de higiene e muito mais. No Instagram oficial, podem ver-se vários vídeos que revelam a diversidade de opções disponíveis. Veja aqui.